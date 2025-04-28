Владимир Путин запустил новый цех машиностроительной продукции ММК

Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фото Евгения Рухмалева

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2025. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Магнитогорск запустил новый цех машиностроительной продукции в ООО «Механоремонтный комплекс», которое входит в Группу ММК, сообщает пресс-служба комбината.В запуске цеха также приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, полномочный представитель Президента России в Уральском Федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.Генеральным проектировщиком объекта выступило АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», генеральным подрядчиком — ООО «УРАЛСТРОЙСТАЛЬ». При поддержке Фонда развития промышленности ММК инвестировал в проект 6,5 млрд руб. Всего цех сможет изготавливать более 10,5 тыс. т машиностроительной продукции в год. Здесь будет производиться нестандартное оборудование тяжелого машиностроения, с акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъемно-транспортное оборудование.«Объект, который мы сегодня запустили, уникален не только для нашего комбината, но и для всей российской промышленности. По сути, это полноценное самостоятельное производство, ориентированное на выпуск отечественной продукции, большая часть из которой ранее в нашей стране не выпускалась. Тем самым, мы закрываем значительную часть потребностей ММК, а также сможем осуществлять поставки импортозамещающего оборудования другим российским компаниям и на рынки СНГ. Кроме того, здесь создано более 450 новых рабочих мест», — прокомментировал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.Технологические мощности нового цеха позволяют выпускать мостовые краны специального назначения грузоподъемностью более 150 т, чугуно-, стале-, и шлаковозы грузоподъемностью до 500 т, корпуса и опорные кольца конвертеров, стале- и чугуноразливочные ковши емкостью от 50 до 350 т расплава, кожухи доменных печей, миксеры и миксеровозы грузоподъемностью 600 т. Кроме того, цех может производить вращающиеся печи и размольные мельницы, кузова большегрузных самосвалов грузоподъемностью до 225 т, оборудование машин непрерывной разливки стали.Для выпуска широкой номенклатуры конкурентоспособной продукции и реализации технологических процессов здесь установлено современное и уникальное технологическое оборудование, около 40% из которого — отечественного производства.В частности, цех оснащен оборудованием для подготовки металлопроката (листоправильная и дробометная машины), раскройным оборудованием с числовым программным управлением, в числе которого машины термической резки для работы с листом до 4х12 м, установка плазменной резки сортового металлопроката, лентопильная установка. Есть здесь и уникальное, ранее не применявшееся на ММК гибочное оборудование. В том числе электрогидравлический листогиб с ЧПУ с длиной гиба до 10 метров и усилием нажатия 26 тыс. тонн, прессо-фланжеровочный комплекс для изготовления сферических днищ с толщиной металлопроката до 60 мм диаметром до 5 метров, который позволит освоить номенклатуру сталеразливочных ковшей и резервуаров для нефтехимического производства. Кроме того, имеется вальцегибочное оборудование (ширина листа до 4 метров, толщина до 100 мм), гидравлический профилегибочный станок с ЧПУ. Наиболее прогрессивными и современными установками в составе основного технологического оборудования цеха являются два роботизированных сварочных комплекса с установкой изготавливаемых деталей диаметром до 4 м на манипуляторы-вращатели грузоподъемностью 25 т и 50 т. При этом на каждой установке сварочный робот с пятиосевой системой ЧПУ установлен на портале, перемещающемся над деталью по управляющей программе.Сварочное оборудование цеха позволяет работать с различными материалами с помощью восьми видов сварки. Помимо этого, здесь установлено оборудование термической и механической обработки крупногабаритных металлоконструкций, оборудование для отделки и окраски готовой продукции.Дизайн здания разработан с учетом современных архитектурных, логистических, световых и смысловых решений. В частности, центральная входная группа выполнена в виде волны с остеклением из тонированного закаленного стекла. Внутри производственной части на высоте 10 метров проложен экскурсионный маршрут, откуда можно наблюдать за всеми производственным процессами.Участники торжественного мероприятия ознакомились и с другим крупным инвестиционным проектом МРК — строящийся цех литейно-кузнечной продукции. Объект будет представлять собой современное производство полного цикла по выпуску импортозамещающей машиностроительной продукции: кованых рабочих валков для станов холодной прокатки, кованых опорных валков для станов холодной и горячей прокатки, крупногабаритных поковок с развесом слитка до 120 т. Объем инвестиций в проект превысит 21 млрд руб. Строительство производственного комплекса завершится в 2026 году.