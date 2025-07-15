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Владимир Путин осмотрел коксовую батарею №12 на ММК

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2025. Президент РФ Владимир Путин в рамках визита на Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») побывал на коксовой батарее (КБ) № 12, сообщает пресс-служба предприятия.

Владимир Путин осмотрел коксовую батарею №12 на ММК
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Этот уникальный с точки зрения производительности и оборудования объект глава государства запускал в режиме видеоконференции в июле 2024 года. Коксовая батарея № 12 вышла на проектную мощность 2,5 млн т сухого валового кокса в год. Реализация данного проекта также имеет важнейшее значение для улучшения экологии Магнитогорска», — говорится в сообщении.

Владимира Путина сопровождали министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, полномочный представитель Президента в Уральском Федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Коксовая батарея № 12 — это объект полного производственного цикла: от приема угольного концентрата до передачи готового кокса в доменный цех. Батарея производительностью 2,5 млн т сухого кокса в год покрывает половину потребности ММК в этом виде сырья и является самой производительной в стране. Комплекс оснащен самыми современными природоохранными сооружениями, в том числе высокотехнологичной установкой сухого тушения кокса.

Объект, вложения в который со стороны ММК составили почти 90 млрд рублей, стал крупнейшим инвестиционным проектом компании за последние 10 лет. Основным подрядчиком строительства КБ и поставщиком оборудования для нее выступила компания SINOSTEEL (КНР).

Пуск КБ № 12 повлек за собой остановку устаревших мощностей коксохимического производства ММК. К настоящему моменту последовательно остановлены шесть коксовых батарей, что позволило сократить техногенное воздействие на окружающую среду до исторического минимума. Реализация проекта позволила снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тыс. т в год. Фактическое сокращение концентрации бензапирена на границе санитарно-защитной зоны с начала вывода коксовых батарей в 2024 году составило 40%.

Проект КБ № 12 неоднократно отмечался экспертным сообществом. В 2024 году он стал победителем X Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет-2024» в номинации «Металлургия» и конкурса «Главное событие 2024 года в металлургии России», проводимого в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо».
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