ММК вывел из эксплуатации шесть устаревших коксовых батарей

УрБК, Магнитогорск. 15.07.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») вывел из эксплуатации шесть морально и физически устаревших коксовых батарей, сообщает пресс-служба ММК.



«Модернизация коксохимического производства — самая масштабная инвестиционная программа ММК последних лет. Она направлена на усовершенствование процесса выпуска важнейшего для металлургов сырья и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. С запуском в июле 2024 года комплекса высокотехнологичной коксовой батареи (КБ) № 12 производительностью 2,5 млн т сухого кокса в год появилась возможность вывести из эксплуатации устаревшие мощности коксохимического производства ММК», — говорится в сообщении.



В 2024 году последовательно были остановлены четыре коксовые батареи №№ 13, 14, 1 и 2. В настоящее время из работы выведены коксовая батарея № 4 и № 8. Пуск КБ № 12 и последующая остановка шести устаревших батарей имеют значимый экологический эффект для Магнитогорска — выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся на 11,3 тыс. т в год. Фактическое сокращение концентрации бензапирена на границе санитарно-защитной зоны уже составило 40%. По формальдегиду достигнуто девятикратное снижение, а выбросы пыли уменьшились на 21%.