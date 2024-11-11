ММК вывел из эксплуатации шесть устаревших коксовых батарей

УрБК, Магнитогорск, 11.11.2024. За семь лет ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) вложило 91 млрд руб. в ...22.04.2024 Новый комплекс коксовой батареи ММК сократит валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год
УрБК, Магнитогорск, 22.04.2024. Новый комплекс коксовой батареи № 12 будет выпускать 2,5 млн т сухого кокса в год, а ...20.10.2022 Представитель ММК рассказал об опыте комбината в сфере промышленной экологии
УрБК, Магнитогорск, 20.10.2022. Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Магнитогорского ...18.07.2022 ММК инвестирует 75 млрд рублей в строительство новой коксовой батареи с пониженным выбросом загрязняющих веществ в атмосферу
УрБК, Магнитогорск, 18.07.2022. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) продолжается строительство комплекса ...21.06.2021 Проект строительства комплекса коксовой батареи на ММК получил положительное заключение Главгосэкспертизы
УрБК, Магнитогорск, 21.06.2021. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных ...