Инвестиции в экологию

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На прошлой неделе председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников ознакомил полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера с ходом строительства новой коксовой батареи № 12. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму более 80 млрд руб.На данный момент на объекте идет технологическая наладка первого по счету блока батареи. Кроме того, строители вышли на завершающую стадию строительства установки сухого тушения кокса (УСТК). Планируется, что осенью будет введен в эксплуатацию еще один блок, где огнеупорная кладка и монтаж оборудования завершены, а процесс разогрева уже стартовал.Данные блоки войдут в первую очередь проекта, которая будет запущена в этом году. Одновременно введут в работу угольную башню, УСТК, блок углеподготовки, объекты коксосортировки, установку десульфурации и денитрификации, склад жидкого аммиака, воздухокомпрессорную и противопожарную насосную станцию, объекты инженерного обеспечения.Затем, в 2024 году, строители запустят в эксплуатацию еще два блока коксовой батареи на 50 печей каждый с угольной башней и технологическими установками. Также в работу будет введен котел-утилизатор и два турбогенератора суммарной мощностью 40 МВт. Это даст возможность обеспечить собственные потребности комплекса коксовой батареи в электроэнергии. Ожидается, что производительность новой коксовой батареи составит 2,5 млн т сухого кокса в год, что покроет почти 50% потребности ММК.На строительстве на данный момент занято более 10 подрядных организаций, ежедневно на стройплощадке работает свыше 3 тыс. человек. По состоянию на сегодняшний день им осталось залить более 220 тыс. кубометров бетона, смонтировать 34 тыс. т металлоконструкций и 50 тыс. т оборудования.Стоит отметить, что одновременно с запуском коксовой батареи № 12 и запланированной реконструкцией коксовых батарей № 7-8 из эксплуатации постепенно будут выведены пять устаревших батарей. Модернизация производства позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год, а также наладить безотходное производство за счет внедрения УСТК. Технология сухого тушения даст возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии. Важную роль сыграет новая батарея и для решения задач декарбонизации производства, поскольку позволит уменьшить выбросы СО2 на 2,2 млн т в год.Напомним, что проект включает возведение всего трех УСТК. В них горячий кокс будет поступать в камеру тушения и охлаждаться путем последовательного принудительного прогона инертного газа сквозь слой кокса. Эта технология наносит меньший урон экологии, а также дает возможность использовать ресурсы вторично.Создание комплекса коксовой батареи № 12 стало частью масштабной реконструкции коксохимического производства ММК. На сегодняшний день на завершающем этапе находится модернизация цеха улавливания и переработки химических продуктов. Кроме того, специалисты приступили к пусконаладке новой биохимической установки. Модернизация коксохимического производства ММК позволит значительно снизить техногенную нагрузку на окружающую среду и выполнить экологические задачи в рамках федерального проекта «Чистый воздух».