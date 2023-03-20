Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников проинспектировал строительство комплекса коксовой батареи № 12

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2023. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников проверил ход строительства комплекса коксовой батареи № 12. Данный инвестиционный проект комбината, в который вложено порядка 75 млрд руб., реализуется в рамках экологической концепции предприятия, сообщает управление информации и общественных связей ММК.
В настоящее время строители приступили к сушке и разогреву огнеупорной кладки в блоке № 3 коксовой батареи № 12. Здесь также продолжается монтаж оборудования. Планируется, что эти работы будут завершены уже к концу июня. Кроме этого, специалисты полностью выполнили огнеупорную кладку в блоке № 4, сейчас здесь идет монтаж оборудования. На установке сухого тушения кокса полностью выполнена огнеупорная кладка и начат монтаж оборудования котла-утилизатора. В углеподготовительном цехе построены пять силосов дозировочного отделения углеподготовительного блока для подачи угольных концентратов.
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК
Стоит отметить, что строительная площадка комплекса коксовой батареи № 12 — ключевой экономический объект, который способен вывести производство кокса на комбинате на качественно и количественно новый уровень. Планируется, что модернизация производства обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год и безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Подобная технология даст возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии.
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