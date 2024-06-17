В кислородном цехе ММК построили воздухоразделительную установку

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УрБК, Магнитогорск, 18.07.2025. В кислородном цехе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») запустили ключевой объект новой кислородной станции № 6 — воздухоразделительную установку (ВРУ), сообщает пресс-служба предприятия.Генеральный проектировщик проекта — АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», подрядчик — АО «Прокатмонтаж». Инвестиции в проект составили 16,5 млрд руб.Установка предназначена для разделения предварительно сжатого, очищенного и охлажденного воздуха на его основные составляющие: азот, кислород и аргон. Основными потребителями продуктов разделения воздуха являются доменный и кислородно-конвертерный цеха.Новая воздухоразделительная установка обеспечит примерно пятую часть от нынешнего производства кислорода на комбинате (60 тыс. кубометров технического кислорода в час) и половину от выпускаемого на данный момент газообразного азота.«Запуск уникального по производительности и техническому оснащению кислородного блока обеспечит текущие и перспективные потребности Группы ММК в продуктах разделения воздуха, позволит снизить их себестоимость и повысить качество, а также вывести из эксплуатации оборудование, выработавшее ресурс. Выпуск кислорода увеличится на 20%, при этом на 7% снизится расход электроэнергии на его производство. Мы также сможем получать смеси редких газов для реализации сторонним потребителям», — подчеркнул председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.По своей мощности и эффективности комплекс соответствует новейшим тенденциям в криогенной технике. Используемое здесь оборудование не имеет аналогов в стране. По сути, новая ВРУ представляет собой практически целый завод, оборудование которого смонтировано в кислородном цехе, на теплоэлектроцентрали ММК, в цехе электросетей и подстанций комбината. Новая ВРУ позволит увеличить выработку чистого промильного азота на 50% и аргона на 150% — до 60 тыс. кубометров и 2000 кубометров в час соответственно. Азот используется в установках сухого тушения кокса, применяемых на новой коксовой батарее № 12 — эта технология, в отличие от мокрого тушения, более экологична и позволяет использовать вторичные ресурсы. Аргон найдет применение при реализации проекта донной продувки конвертеров в кислородно-конвертерном цехе ММК.Используемое здесь оборудование не имеет аналогов в стране. В комплекс ВРУ входят три воздушных компрессора производительностью по 150 тыс. кубических метров в час, а также три азотных компрессора, производительность каждого из которых составляет 30 тыс. кубических метров со средним давлением 30 атмосфер. Помимо этого, комплекс включает в себя системы хранения и газификации кислорода, жидкого аргона и жидкого азота, что позволит скомпенсировать потребности металлургического передела в пиковые нагрузки. Благодаря новой установке, будут снижены расходы кокса в доменном и металлошихты в кислородно-конвертерном цехах.Воздухоразделительная установка стала новым арт-объектом Магнитогорского металлургического комбината — особую атмосферу здесь создает мурал с чистой, прозрачной водой, водорослями и золотой рыбкой. Нет сомнений, что этот объект станет еще одной значимой точкой на карте экскурсионных маршрутов промышленного туризма на ММК.