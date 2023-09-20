Новая воздухоразделительная установка ММК будет производить 60 тыс. кубометров кислорода и азота в час

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в состав ЕВРАЗа) ...23.12.2020 На ММК отметили День энергетика
Энергетические службы комбината подвели итоги работы за год ...28.02.2019 Новая криогенная установка в кислородном цехе ММК произвела 100 млн кубометров технических газов
УрБК, Магнитогорск, 28.02.2019. Сто миллионов кубических метров технических газов, включая кислород, азот и аргон, ...13.07.2018 На ММК ввели в эксплуатацию новую воздухоразделительную установку
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. На площадке станции № 5 кислородного цеха Магнитогорского металлургического комбината ...26.05.2015 «Уралкриомаш» поставил оборудование для космодрома «Восточный»
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2015. Специалисты ОАО «Уралкриомаш» (входит в состав ОАО «НПК «Уралвагонзавод») изготовили в ...