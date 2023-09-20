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Новая воздухоразделительная установка ММК будет производить 60 тыс. кубометров кислорода и азота в час

УрБК, Магнитогорск, 17.06.2024. Строящаяся на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) новая воздухоразделительная установка (ВРУ) сможет производить 60 тыс. кубометров технического кислорода, 60 тыс. кубометров чистого промильного азота и 2,35 тыс. кубометров аргона в час. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новая воздухоразделительная установка ММК будет производить 60 тыс. кубометров кислорода и азота в час
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

После ввода в эксплуатацию в I квартале 2025 года новая ВРУ станет самой мощной в составе кислородного цеха ММК. Она «даст примерно пятую часть от нынешнего производства кислорода на комбинате и половину от выпускаемого сегодня промильного (высококачественного) газообразного азота», уточнили в пресс-службе ММК. В настоящее время в кислородном цехе ММК работают 11 воздухоразделительных установок в составе двух кислородных станций. Для обслуживания установки будет создано более 70 рабочих мест.

«Запуск ВРУ в эксплуатацию позволит увеличить производство продуктов разделения воздуха, снизить их себестоимость и повысить качество, вывести из эксплуатации оборудование, выработавшее ресурс. Мощное оборудование ВРУ будет способствовать реализации проектов по повышению эффективности металлургического производства, прежде всего в сталеплавильном переделе», — говорится в сообщении пресс-службы.
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