Специалисты ММК готовят к запуску первую очередь новой коксовой батареи в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух»

УрБК, Магнитогорск, 20.03.2023. Специалисты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») приступили к сушке и разогреву блока № 3, которые необходимы для запуска коксовой батареи № 12. В составе первой очереди комплекса блоки № 3 и 4 планируется ввести в эксплуатацию летом этого года.
Главная цель модернизации коксохимического производства ПАО «ММК» — снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и выполнение экологических задач в рамках федерального проекта «Чистый воздух», сообщает управление информации и общественных связей металлургического предприятия.
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК
В настоящее время на обоих блоках полностью выполнена огнеупорная кладка, на блоке № 3 проведена подготовка к сушке и разогреву, включая монтаж постоянного и временного газопроводов от блока № 2 улавливания ЦУПХП. На блоке № 4 специалисты выполняют монтаж необходимого технологического оборудования. Одновременно на блоке № 3 начались предпусковые работы с разогревом огнеупорной кладки: в течение нескольких месяцев будет происходить постепенное повышение температуры, обеспечивающее равномерный прогрев. После этого пройдет загрузка печей для коксования с последующей выдачей кокса.
Пуск комплекса коксовой батареи № 12 производительностью 2,5 млн т сухого кокса в год с последующим выводом устаревших мощностей в коксохимическом производстве обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год, а выбросы СО2 уменьшатся на 2,2 млн т в год.
В рамках проекта также предусмотрено строительство трех установок сухого тушения кокса (УСТК). Первой планируется запуск УСТК № 3, где на сегодняшний день уже готовы камеры тушения и ведутся монтажные работы. Строительные работы продолжаются и на других объектах комплекса, включая блоки углеподготовки и коксосортировки, а также блоки №1 и 2 батареи, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году в рамках второй очереди проекта.
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