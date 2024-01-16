ММК продолжает строительство двух цехов по изготовлению импортозамещающей машиностроительной продукции

УрБК, Магнитогорск, 16.01.2024. В ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК), входящем в группу ПАО «ММК», продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на замещение импортных поставок машиностроительной продукции на рынках России и стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Комплексная программа развития ООО «МРК» при поддержке Фонда развития промышленности министерства промышленности РФ предполагает строительство двух цехов.



Так, цех литейно-кузнечной продукции мощностью около 24 тыс. т изделий в год, объем инвестиций в который превышает 14 млрд руб., будет выпускать кованые рабочие валки для станов холодной прокатки, кованые опорные валки для станов холодной и горячей прокатки, крупногабаритные поковки с развесом слитка до 120 т.



В цехе создадут 700 новых рабочих мест, и он полностью закроет потребности комбината в кованых рабочих валках для станов холодной прокатки. Кроме того, новое производство будет поставлять продукцию другим предприятиям российской металлургической отрасли, что снизит долю импорта по кованым валкам до 30%.



Сдать объект генеральный подрядчик АО «Прокатмонтаж» обязуется в IV квартале 2026 года, а в настоящее время завершается строительство подпорных стен, начаты работы по подготовке строительных площадок площадью 52 тыс. кв. м., включая земляные работы и демонтаж фундаментов старых цехов, попадающих в площадь застройки.



Второй цех, строительство которого генеральный подрядчик ООО «УРАЛСТРОЙСТАЛЬ» начал в сентябре 2023 года, будет производить продукцию тяжелого машиностроения для горно-металлургической и машиностроительной отраслей.



Запустить производство, которое обеспечит около 12 тыс. т конкурентоспособной машиностроительной продукции в год, планируется в III квартале 2025 года.