ММК продолжает строительство двух цехов по изготовлению импортозамещающей машиностроительной продукции

УрБК, Магнитогорск, 28.07.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) отметил 90-летие прокатного ...11.07.2023 Группа ММК запустила строительство цеха литейно-кузнечной продукции за 14 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 11.07.2023. На базе ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК») будет реализован ...15.04.2022 ММК расширил производство импортозамещающего оборудования
УрБК, Магнитогорск, 15.04.2022. ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в группу ПАО «ММК») начало ...05.05.2016 На ПНТЗ модернизировано производство длинномерных нержавеющих труб
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2016. На Первоуральском новотрубном заводе (входит в группу ЧТПЗ) запущены в эксплуатацию ...26.03.2009 Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров: В среднем по всем отраслям промышленности доля кооперационных поставок в Свердловской области в настоящий момент составляет около 25%
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2009. «В промышленно развитых странах доля кооперации в себестоимости машиностроительной ...