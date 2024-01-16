Импортозамещение продолжается

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ММК продолжает строительство двух цехов по изготовлению импортозамещающей машиностроительной продукции

УрБК, Магнитогорск, 16.01.2024. В ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК), входящем в группу ПАО «ММК», продолжается ...

ММК получил три золота на выставке изобретений в Гонконге

УрБК, Магнитогорск, 19.12.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») получил три золотые медали на 10-й ...

Группа ММК запустила строительство цеха литейно-кузнечной продукции за 14 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 11.07.2023. На базе ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК») будет реализован ...

ММК получил четыре медали на форуме изобретений и инноваций «Архимед»

УрБК, Магнитогорск, 03.04.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завоевал две золотые и две серебряные ...

ММК расширил производство импортозамещающего оборудования

УрБК, Магнитогорск, 15.04.2022. ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в группу ПАО «ММК») начало ...