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Импортозамещение продолжается

Импортозамещение продолжаетсяСобытия последних лет показали важность независимости российских промышленных предприятий от поставок комплектующих и оборудования извне. В идеале крупные компании должны стремиться к полному обеспечению нужд своих дочерних структур за счет собственного же производства. Такую агломерацию в настоящее время разворачивает Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

«Более 80% отечественного рынка кованых рабочих и опорных валков в настоящее время занимают зарубежные производители. После выхода проекта на полную производственную мощность доля импорта на рынке РФ по кованым валкам составит не более 30%», — сказал в июле 2023 года директор ООО «МРК» Олег Ширяев.

Речь шла о начале строительства цеха литейно-кузнечной продукции на базе ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК, входит в Группу ПАО «ММК»). На международной выставке ИННОПРОМ-2023, которая проходила в те дни в Екатеринбурге, О. Ширяев подписал с директором Фонда развития промышленности Минпрома РФ Романом Петруцей (в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера) соглашении о выделении МРК под данный проект льготного займа на 5 млрд руб. под 1% годовых по программе «Приоритетные проекты».

Цех литейно-кузнечной продукции будет представлять собой современное производство полного цикла, ориентированное на выпуск кованых рабочих валков для станов холодной прокатки, кованых опорных валков для станов холодной и горячей прокатки, крупногабаритных поковок с развесом слитка до 120 т. В новом цеху будут построены литейный участок для производства слитков, кузнечнопрессовый участок для производства поковок, участок термической обработки для термообработки поковок и готовых кованых валков, участок механической обработки для черновой, чистовой и шлифовальной обработки кованых валков.

Первая очередь проекта будет реализована во II квартале 2025 года. Полностью завершить проект планируется в IV квартале 2026 года. Стоимость строительства в ММК оценивают в 14 млрд руб.

Мощность цеха составит примерно 24 тыс. т изделий в год. При этом ММК обеспечит не только собственные потребности в данной продукции, но и нужды таких российских промышленных гигантов, как «Северсталь», НЛМК, ЕВРАЗ, «Мечел», ЧТПЗ и «Красный октябрь».

В настоящее время генподрядчик АО «Прокатмонтаж» завершает строительство подпорных стен и начал работы по подготовке строительных площадок площадью 52 тыс. кв. м. Работы подрядчик ведет круглосуточно (ночами стройплощадка освещается). Рабочую и сметную документацию разработало ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».

Еще один импортозамещающий проект ООО «МРК» — это строительство цеха машиностроительной продукции. В цеху будут производить продукцию тяжелого машиностроения для горно-металлургической и машиностроительной отраслей: оборудование для машин непрерывного литья заготовок, мостовые краны для металлургического производства, шлаковозы грузоподъемностью до 500 т, конвертеры и опорные кольца, стале- и чугуноразливочные ковши емкостью от 50 до 350 т, кожухи доменных печей, миксеры и миксеровозы грузоподъемностью 600 т, вращающиеся печи и размольные мельницы, кузова самосвалов грузоподъемностью до 225 т. Всего новый цех сможет изготавливать около 12 тыс. т машиностроительной продукции в год.

Строительство началось в сентябре 2023 года. В настоящее время подрядчик ведет подготовительные и земляные работы, заливает фундаменты, изготавливает металлоконструкции каркаса зданий, параллельно строители демонтируют старые здания. Запустить цех планируется в III квартале 2025 года.

Кроме того, ММК уже является ведущим российским поставщиком автолистовых сталей для предприятий автомобильной отрасли. Этого удалось добиться благодаря ряду внедренных на предприятиях Группы ПАО «ММК» инновационных технологий вроде производства холоднокатаного высокопрочного листового проката из низколегированной стали и производства холоднокатаного высокопрочного проката из двухфазной ферритно-мартенситной стали. Также ММК разработало собственное программное обеспечение «Модель оптимизации привоза и потребления угольного сырья».

Вышеперечисленные импортозамещающие инновации ММК получили в 2023 году награды XXVI Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» и X Международной выставки изобретений и дизайна IIDC 2023 в Гонконге.

Фото предоставлено пресс-службой ММК
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