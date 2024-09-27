ММК запустил первую очередь нового цеха стальных валков

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 18.07.2025. Группа ММК запустила на Магнитогорском заводе прокатных валков (МЗПВ) первую очередь нового цеха стальных валков (ЦСВ), сообщает пресс-служба предприятия.Старт новому производству дали гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев и директор ЗАО «МЗПВ» Валерий Яхонтов.Общий объем инвестиций в проект составляет 17,8 млрд руб. с учетом господдержки Фонда развития промышленности. Генеральным проектировщиком работ выступило АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», генеральный подрядчик — АО «Прокатмонтаж». Численность персонала с вводом нового цеха увеличится на 415 человек.Первая очередь нового цеха включает в себя агрегаты для производства рабочих валков (индукционные печи, комплекс холодно-твердеющих смесей, сушильные камеры и термические печи с выкатным подом).В рамках второго этапа реализации проекта, в июле 2026 года планируется запустить оборудование для изготовления опорных стальных валков для листовых станов горячей прокатки (агрегат печь-ковш, колпаковые термические печи, установка дифференцированной термической обработки, механообрабатывающие станки).Производственная мощность ЦСВ составит 12 тыс. т в год импортозамещающей продукции — опорных стальных валков для листовых станов горячей прокатки 2000 и 2500, рабочих валков для станов 5000 горячей прокатки, а также стальных сортовых валков. С пуском нового производства общая мощность МЗПВ возрастет до 33 тыс. т продукции в год, а доля предприятия на рынке литых валков РФ увеличится с 38% до 60%.«На сегодняшний день продукция, которую будет производить новый цех, в России практически не выпускается. Мощности нового производства призваны обеспечить высококачественными стальными валками не только ММК, но и других российских металлургов и решить важные вопросы импортозамещения. В целом, запуск этого объекта усилит позиции Группы ММК на рынке машиностроительной продукции», — сказал гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев.В ЦСВ будет использоваться современное литейное, формовочное, термическое оборудование, а также оборудование для механической обработки готовых изделий.