Научный подход

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (МГТУ им. Г. И. Носова) получит грант в размере 21 млн руб. на разработку импортозамещающей технологии производства прокатных валков. Грант выделяется на реализацию совместного с ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в Группу ПАО «ММК») научно-технического проекта Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Разработка нового химического состава сплава для производства двухслойных прокатных валков станов горячей прокатки с диаметром бочки более 1 тыс. мм взамен импортных».







Победу в конкурсе грантов Минобрнауки Челябинской области одержал научный коллектив под руководством доктора технических наук, профессора, президента МГТУ им. Г. И. Носова Валерия Колокольцева.



«Исследованиями материалов для прокатных валков совместно с Магнитогорским заводом прокатных валков мы уже занимаемся около трех лет. В последнее время, многие импортеры прокатных валков перестали поставлять свою продукцию на металлургические заводы Российской Федерации, что привело к дефициту этих изделий и увеличению спроса на них. Правительством РФ и Челябинской области было принято решение профинансировать проекты, направленные на импортозамещение. Для производства новых видов изделий требуются новые технические решения, которые можно разработать в рамках научно-исследовательской работы», — пояснил Валерий Колокольцев.



Научные сотрудники МГТУ им. Г. И. Носова разрабатывают принципиально новый сплав, который будет являться аналогом зарубежного. Его можно будет применять для производства валков черновой группы клетей прокатных станов.



«Наш сплав будет сочетать в себе комплекс уникальных свойств. Важно добиться определенной твердости, устойчивости к воздействию высокой температуры, прочности. Только в этом случае можно освоить выпуск новой продукции. Но научный проект нацелен не только на разработку состава сплава. Производство прокатных валков — это многостадийный процесс, который включает в себя выплавку сплава, заливку его в форму, термическую обработку и другие операции. Этим вопросам наш коллектив также уделит внимание», — рассказал заведующий кафедрой литейных процессов и материаловедения кандидат технических наук Николай Феоктистов.



Задачу по разработке новой продукции кафедра литейных процессов и материаловедения вуза начала решать три года назад, когда на совещании с представителями завода выяснилось, что на отечественных металлургических предприятиях применяется значительная доля прокатных валков импортного производства. Промышленники рассказали ученым, что предпочли бы работать на отечественной продукции. Научный коллектив, состоящий из специалистов разных областей: литейщиков, материаловедов, IT-специалистов, принял предложение от партнеров и приступил к исследованиям.

На сегодняшний день часть экспериментальной работы уже проведена в лаборатории университета и на промышленном предприятии. Также был получен небольшой сегмент будущего продукта, с которым будут продолжены исследования.



Специалисты отмечают, что столкнулись с некоторыми затруднениями в процессе разработки, однако все они были решены в рабочем порядке.



«Например, столкнулись с отсутствием некоторых необходимых материалов для изготовления сплава. Также возникали проблемы, связанные с ограниченными возможностями нашего лабораторного оборудования. Поэтому, бесспорно, нам понадобится помощь коллег из других университетов, мы заложили на это финансирование. При реализации большого проекта нельзя все работы сделать на базе одной организации. Есть уникальные установки, применение которых необходимо для одного или двух экспериментов, но приобретать их из-за этого нецелесообразно и очень дорого. Кроме того, мы будем консультироваться и с нашими производственными партнерами, чтобы учитывать их технологические возможности и практический опыт», — отметил Николай Феоктистов.







Проект рассчитан на три года. Уже через полтора года научные сотрудники университета планируют выдать технические рекомендации для производства нового вида продукции, а еще полтора года останется на непосредственное освоение ее выпуска. Несмотря на то, что проект только разрабатывается, у предприятия уже имеются потенциальные заказчики: ряд металлургических заводов, которые готовы приобретать отечественную продукцию.



Добавим, что ММК также активно сотрудничает с российскими поставщиками для замещения отечественными аналогами импортных химических препаратов, используемых в прокатном производстве. Это позволяет обеспечить стабильность производства и технологическую независимость при выпуске готовой продукции.



Замещение применяемых химических материалов также требует времени, однако уже сегодня российские поставщики, имеющие современное производственное оборудование и квалифицированные кадры, успешно решают конкретные задачи для обеспечения ПАО «ММК» необходимой химической продукцией. Это позволило комбинату заменить значительные объемы импортных препаратов, ставших недоступными, на аналоги, производимые на территории РФ.



Так, например, при производстве холоднокатаного и горячеоцинкованного проката предприятие полностью перешло на дрессировочные жидкости от отечественных поставщиков без потери качества производимой продукции.



В цехах холодной прокатки находятся на разных стадиях испытаний и серийного применения прокатные масла российских производителей, за счет внедрения которых достигнут экономический эффект в размере более 100 руб. на 1 т производимого проката.







Кроме того, в технологической цепочке производства горячеоцинкованного проката уже внедрены или находятся на различных стадиях испытаний отечественные аналоги трех обезжиривающих продуктов, пеногасителя, четырех пассиваторов и двух продуктов для улучшения процесса холодной штамповки ГЦ-проката при переработке у потребителя. Суммарный ожидаемый экономический эффект от применения данных препаратов составит порядка 500 руб. на 1 т.



В производстве проката с полимерным покрытием ведутся опытно-промышленные испытания отечественных обезжиривающих препаратов и продуктов для формирования конверсионного покрытия, что позволит получить экономический эффект около 30 руб. на 1 т.



Отечественные консервационные масла были одобрены предприятиями автомобильной промышленности, что позволило ММК сохранить постоянных клиентов и обеспечить необходимую коррозионную стойкость готового металлопроката.



Помимо этого, в ряде прокатных подразделений Магнитогорского металлургического комбината на стадии проведения опытно-промышленных испытаний находятся маркировочные краски российского производства. Они должны гарантировать идентификацию и прослеживаемость металлопроката ПАО «ММК» за счет качества маркировки, не уступающей импортным материалам.



Российские поставщики высокотехнологичных и конкурентоспособных продуктов заинтересованы в плодотворном сотрудничестве, готовы искать оптимальные решения и разрабатывать современные рецептуры, которые в полной мере отвечали бы требованиям ПАО «ММК». Поставки химических материалов от российских компаний позволяют обеспечить бесперебойность производственных процессов и продолжить выпуск качественной металлопродукции с полным сохранением всех гарантийных обязательств перед потребителями.



Фото с официального сайта ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков»