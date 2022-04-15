ММК расширил производство импортозамещающего оборудования

УрБК, Магнитогорск, 15.04.2022. ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в группу ПАО «ММК») начало эксплуатацию третьей машины центробежного литья валков. Это даст ММК возможность полностью удовлетворить потребности российских металлургических предприятий в данном элементе прокатных станов.



Как сообщили в управлении информации и общественных связей комбината, новый аппарат немецкой компании Kuettner обеспечит производство валков диаметром до 1500 мм и длиной до 3500 мм. Сортамент оборудования позволит, в том числе благодаря использованию новых материалов, освоить номенклатурную линейку рабочих валков черновых групп клетей всех прокатных станов в Российской Федерации. Раньше подобные валки импортировались из Украины и стран Евросоюза.



«Производственных мощностей новой машины центробежного литья валков вполне достаточно для удовлетворения потребностей всех российских прокатных станов, включая площадки промышленных гигантов — ММК, Новолипецкого меткомбината и «Северстали». Это примерно две тысячи валков в год, начало поставок которых МЗПВ гарантирует потребителям уже в ближайшее время», — отметил начальник производства ЗАО «МЗПВ» Евгений Скрипкин.



Термическая печь, в которой отлитые новой машиной валки подвергаются термообработке, изготовлена ООО «МеталлЭнерго». Эта компания является одним из резидентов ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», созданного в Магнитогорске для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.



Суммарный объем инвестиций в строительство нового промышленного объекта составил почти 1,5 млрд руб. Гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что предприятие давно реализует стратегию по обеспечению импортозамещения.



«Инвестиционная программа развития Магнитогорского завода прокатных валков, рассчитанная до 2030 года, продолжает акцент на импортозамещение — программа предполагает, в частности, строительство нового промышленного комплекса, который позволит освоить производство новой продукции — опорных валков для станов горячей прокатки», — рассказал П. Шиляев.



ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» является важным звеном производственной цепи Магнитогорского металлургического комбината. Сегодня ЗАО «МЗПВ» выпускает 26 тыс. т литья и 17,5 тыс. т механически обработанных валков в год. Две трети произведенных валков используется прокатными станами Группы ПАО «ММК», почти полностью закрывая потребности магнитогорской промплощадки, еще треть реализуется за пределами Группы ПАО «ММК».