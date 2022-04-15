Для предприятия Группы ММК создадут импортозамещающую технологию производства прокатных валков

УрБК, Магнитогорск, 20.01.2023. Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (МГТУ) выиграл грант в 21 млн руб. на создание импортозамещающей технологии производства прокатных валков. Проект реализуется совместно с ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в Группу ПАО «ММК»), сообщает пресс-служба предприятия.



Научный коллектив, победивший в конкурсе от Минобрнауки Челябинской области, возглавляет доктор технических наук, профессор, президент МГТУ им. Г. И. Носова Валерий Колокольцев. Полное название проекта — «Разработка нового химического состава сплава для производства двухслойных прокатных валков станов горячей прокатки с диаметром бочки более 1000 мм взамен импортных».



«Исследованиями материалов для прокатных валков совместно с Магнитогорским заводом прокатных валков мы уже занимаемся около трех лет. В последнее время, многие импортеры прокатных валков перестали поставлять свою продукцию на металлургические заводы Российской Федерации, что привело к дефициту этих изделий и увеличению спроса на них. Правительством РФ и Челябинской области было принято решение профинансировать проекты, направленные на импортозамещение. Для производства новых видов изделий требуются новые технические решения, которые можно разработать в рамках научно-исследовательской работы», — прокомментировал ученый.



Научные сотрудники МГТУ им. Г. И. Носова разрабатывают принципиально новый сплав, который будет являться аналогом зарубежного. Его можно будет применять для производства валков черновой группы клетей прокатных станов.



«Научный проект нацелен не только на разработку состава сплава. Производство прокатных валков — это многостадийный процесс, который включает в себя выплавку сплава, заливку его в форму, термическую обработку и другие операции. Этим вопросам наш коллектив также уделит внимание», — рассказал заведующий кафедрой литейных процессов и материаловедения, кандидат технических наук Николай Феоктистов.



Некоторая часть экспериментальной работы уже проведена в лаборатории университета, на промышленном предприятии, а также был получен небольшой сегмент будущего продукта, с которым будут продолжены исследования.



Проект рассчитан на три года. Уже через полтора года научные сотрудники университета планируют выдать технические рекомендации для производства нового вида продукции, а еще полтора года останется на непосредственное освоение ее выпуска.