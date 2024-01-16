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ММК планирует занять 70% российского рынка опорных и стальных валков

УрБК, Магнитогорск, 20.02.2024. Магнитогорский завод прокатных валков (входит в Группу ММК) начал строительство цеха стальных валков с объемом вложений около 12 млрд руб. Это позволит удвоить количество выпускаемой продукции и в перспективе занять около 70% рынка опорных и стальных валков, сообщает пресс-служба предприятия.

Речь идет об опорных стальных валках для листовых станов горячей прокатки и рабочих валках для станов 5000 г/п. Новый цех позволит увеличить выпуск валков с 17 тыс. до 33 тыс. т. в год и в перспективе закрыть около 70% потребности рынка России.

Также новый цех полностью закроет потребности ГК ММК в этом виде продукции. «В настоящее время МЗПВ обеспечивает потребность ММК в рабочих валках для станов горячей прокатки, за исключением стана 5000 г/п. С пуском нового цеха завод сможет производить рабочие валки и для этого агрегата, а также полностью закрыть потребность комбината в ранее не производившихся опорных стальных валках для станов горячей прокатки (кроме стана 5000)», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Запустить первую очередь проекта планируется в 2025 году, а завершить строительство — в 2026 году.
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