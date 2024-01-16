ММК планирует занять 70% российского рынка опорных и стальных валков

УрБК, Магнитогорск, 16.01.2024. В ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК), входящем в группу ПАО «ММК», продолжается ...11.07.2023 Группа ММК запустила строительство цеха литейно-кузнечной продукции за 14 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 11.07.2023. На базе ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК») будет реализован ...20.01.2023 Для предприятия Группы ММК создадут импортозамещающую технологию производства прокатных валков
УрБК, Магнитогорск, 20.01.2023. Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (МГТУ) выиграл ...15.04.2022 ММК расширил производство импортозамещающего оборудования
УрБК, Магнитогорск, 15.04.2022. ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в группу ПАО «ММК») начало ...01.11.2019 На Магнитогорском заводе прокатных валков ввели в эксплуатацию вальцетокарный станок
УрБК, Магнитогорск, 01.11.2019. Магнитогорский завод прокатных валков (входит в Группу ПАО «ММК») ввел в эксплуатацию ...