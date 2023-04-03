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ММК получил три золота на выставке изобретений в Гонконге

УрБК, Магнитогорск, 19.12.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») получил три золотые медали на 10-й Международной выставке изобретений и дизайна IIDC 2023, прошедшей с 7 по 8 декабря 2023 года в Гонконге. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Первое золото выставки ММК получил за инновационный способ производства холоднокатаного высокопрочного листового проката из низколегированной стали. Это изобретение повысило пластичность и расширило технологические возможности производства горячеоцинкованного проката.

Вторым золотом была отмечена технология производства холоднокатаного высокопрочного проката из двухфазной ферритно-мартенситной стали, которая, благодаря увеличению пластичности стали и стабильности механических свойств при сохранении класса прочности 980 МПа, повышает штампуемость проката.

Третью медаль ММК получил за собственную программную разработку «Модель оптимизации привоза и потребления угольного сырья». Этот цифровой продукт обеспечивает расчет качества получаемого кокса в зависимости от структуры угольной шихты, экономического эффекта при сравнении двух вариантов структуры угольной шихты при производстве кокса, а также оптимального потребления сырья, что позволяет экономить сотни миллионов рублей.

Выпуск этих и других инновационных видов металлопроката обеспечил полное импортозамещение автолистовых сталей и позволил Магнитогорскому металлургическому комбинату стать ведущим поставщиком для автомобильной отрасли.

Отметим, что ранее все представленные в Гонконге разработки были отмечены наградами XXVI Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», проходившего в марте в Москве.
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