ММК получил три золота на выставке изобретений в Гонконге

УрБК, Магнитогорск, 03.04.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завоевал две золотые и две серебряные ...09.12.2022 Представители ММК завоевали золотые медали на международной выставке изобретений в Гонконге
УрБК, Магнитогорск, 09.12.2022. Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) получили четыре золотые ...29.03.2022 ММК представил четыре уникальные разработки на XXV Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед»
УрБК, Магнитогорск, 29.03.2022. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в юбилейном XXV Московском ...31.03.2021 ММК получил четыре медали «Архимеда» за изобретения и полезную модель
УрБК, Магнитогорск, 31.03.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) удостоился сразу четырех медалей XXIV ...04.04.2019 ММК в очередной раз завоевал награды выставки инновационных технологий «Архимед»
УрБК, Магнитогорск, 04.04.2019. Магнитогорский металлургический комбинат удостоился нескольких медалей и дипломов XXII ...