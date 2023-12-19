ММК на международном форуме инноваций «Архимед» получил два золота и два серебра

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ММК получил три золота на выставке изобретений в Гонконге

УрБК, Магнитогорск, 19.12.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») получил три золотые медали на 10-й ...

ММК получил четыре медали на форуме изобретений и инноваций «Архимед»

УрБК, Магнитогорск, 03.04.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завоевал две золотые и две серебряные ...

ММК представил четыре уникальные разработки на XXV Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед»

УрБК, Магнитогорск, 29.03.2022. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в юбилейном XXV Московском ...

ММК получил четыре медали «Архимеда» за изобретения и полезную модель

УрБК, Магнитогорск, 31.03.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) удостоился сразу четырех медалей XXIV ...

ММК представит свои инновационные разработки в Москве на международном салоне изобретений и инновационных технологий

УрБК, Магнитогорск, 26.03.2019. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в 22-м Московском ...