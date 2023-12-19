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ММК на международном форуме инноваций «Архимед» получил два золота и два серебра

УрБК, Магнитогорск, 25.03.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») завоевал две золотые и две серебряные медали на XXVII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», прошедшем в Москве с 19 по 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, золотом был отмечен способ производства листового проката толщиной 8-50 мм из хладостойкой высокопрочной высокотвердой (твердость — 425-475 HBW) стали, предназначенного для изготовления дорожно-строительной, карьерной, сельскохозяйственной и горно-шахтной техники.

Еще один способ производства проката из хладостойкой стали, отмеченный серебряной медалью, предполагает достижение класса прочности 500-900 МПа и хладостойкости до минус 70 градусов. Такой прокат незаменим на объектах металлургической, нефтегазовой отраслей промышленности, строительства, транспортного и тяжелого машиностроения, мостостроения, производства подъемных механизмов и средств транспортировки грузов, работающих в экстремальных условиях Крайнего Севера.

ММК на международном форуме инноваций «Архимед» получил два золота и два серебра
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Также золотую медаль «Архимеда-2024» получила технология производства холоднокатаного непрерывно отожженного листового проката из сверхнизкоуглеродистой IF-стали. Такие высокоштампуемые листовые стали могут быть использованы для изготовления штампованных изделий особо сложной формы.

Еще одним серебром ММК был поощрен за собственную разработку программы расчета параметров охлаждения листов в процессе закалки.

Напомним, что в апреле 2023 года на форуме изобретений и инноваций «Архимед» ММК за три запатентованных изобретения и один цифровой продукт также получил два золота и два серебра.
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