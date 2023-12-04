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Вчера, 13:07

На ММК побили производственный рекорд

На ММК побили производственный рекордМагнитогорский металлургический комбинат (ММК) обновил суточный рекорд по производству горячеоцинкованного проката.

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, 14 ноября 2023 года суммарный объем произведенной продукции агрегатов непрерывного горячего цинкования № 1 и 2 составил 2 тыс. 883 т проката (АНГЦ-1 — 1 тыс. 787 т, АНГЦ-2 — 1 тыс. 096 т).

В настоящее время мощности комбината по оцинкованной продукции полностью загружены, а на магнитогорской площадке ее выпуск превышает прошлогодние показатели примерно на 30%.

Последние 20 лет ПАО «ММК» последовательно работает над увеличением выпуска высокомаржинальной продукции дальнейших переделов с высокой добавленной стоимостью, к которой относится и оцинкованный прокат.

Так, в 2002 и 2008 годах комбинат ввел в эксплуатацию два высокопроизводительных агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью 500 тыс. т и 450 тыс. т. В 2012 году вошла в строй вторая очередь нового комплекса холодной прокатки, в составе которой также работают АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего цинкования.

В июле 2017 года на Магнитогорском металлургическом комбинате включился в работу агрегат непрерывного горячего цинкования № 3 мощностью 360 тыс. т в год.

Благодаря инвестициям в развитие высоких переделов ПАО «ММК» уверенно держит позицию крупнейшего в России поставщика оцинкованного проката и стабильно занимает первое место среди производителей металла с покрытиями в отраслевых рейтингах.

Стоит отметить, что Магнитогорский металлургический комбинат не только наращивает производство продукции, но и развивает ее качество, создает новые материалы. Так, в ноябре ММК стал обладателем двух золотых медалей Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2023».

ММК представил на форуме две свои высокотехнологичные разработки, получившие высокую оценку конкурсной комиссии. В частности, золотой медали лауреата «Металл-Экспо» ПАО «ММК» совместно с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г.И. Носова было удостоено за разработку технологий и освоение производства многофункциональных импортозамещающих материалов для экстремальных условий эксплуатации. Реализация этого проекта стала возможной благодаря победе ПАО «ММК» в 2021 году в открытом конкурсе Минобрнауки РФ.

«В результате реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ разработаны химические составы и параметры сквозных технологий производства листового проката из пяти принципиально новых видов многофункциональных материалов. Продукция обладает высоким потенциалом импортозамещения: комбинация основных характеристик проката не уступает лучшим мировым аналогам и представляет собой уникальное сочетание высокой прочности, пластичности, а также атмосферо- и хладостойкости при температурах до минус 70 градусов», — сообщали в пресс-службе предприятия.

Еще одной золотой медали был удостоен совместный проект ММК и ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина». Речь идет о разработке технологий и освоении производства качественно новых холоднокатаных автолистовых сталей с повышенными показателями коррозионной стойкости, качества поверхности и штампуемости для автомобилестроения и других отраслей промышленности. Реализация этого проекта начата в 2021 году после победы ПАО «ММК» в открытом конкурсе Минпромторга РФ. Всего разработаны технологии для шести групп сталей, охватывающих весь спектр наиболее востребованных автомобилестроительными предприятиями, в первую очередь для низкоуглеродистых сталей типа 08пс и 08Ю и их зарубежных аналогов, сверхнизкоуглеродистых сталей типа IF, а также высокопрочных сталей типа HSLA.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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