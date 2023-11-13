Продукция ММК награждена золотом дважды на международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2023»

УрБК, Магнитогорск, 13.11.2023. На международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2023» в Москве Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») удостоен сразу двух золотых медалей. Об этом сообщает пресс-служба комбината.



Из представленных на выставке 44 разработок в сфере производства металлопродукции, металлообработки, оборудования и технологий, экологии и ресурсосбережения одну из золотых медалей эксперты присудили уральской Магнитке. Награды удостоилась совместная с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г.И. Носова разработка химсостава и параметров сквозных технологий производства листового проката из пяти принципиально новых видов многофункциональных материалов, представляющих собой уникальное сочетание высокой прочности, пластичности, а также атмосферо- и хладостойкости при температурах до минус 70 градусов, не уступающих лучшим мировым аналогам, с высоким потенциалом импортозамещения.



Второй золотой медали ММК был удостоен за совместный проект с ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» по разработке технологии для шести групп сталей, охватывающих весь спектр наиболее востребованных автомобилестроительными предприятиями, в первую очередь для низкоуглеродистых сталей типа 08пс и 08Ю и их зарубежных аналогов, сверхнизкоуглеродистых сталей типа IF, а также высокопрочных сталей типа HSLA.



Кроме того, в рамках деловой программы «Металл-Экспо-2023» ММК в номинации «Актуальность» получил диплом за «Лучший интернет-проект 2023 года среди металлургов России и СНГ», а также экспозиция комбината была отмечена в числе лучших выставочных стендов.



На предприятии подчеркивают, что воплощение «золотых» проектов стало возможным после победы предприятия в 2021 году в открытом конкурсе Минобрнауки РФ по отбору организаций на право получения субсидий для реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства с участием российского высшего учебного заведения в соответствии с постановлением правительства РФ.