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13.11.2023

Продукция ММК награждена золотом дважды на международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2023»

УрБК, Магнитогорск, 13.11.2023. На международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2023» в Москве Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») удостоен сразу двух золотых медалей. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Из представленных на выставке 44 разработок в сфере производства металлопродукции, металлообработки, оборудования и технологий, экологии и ресурсосбережения одну из золотых медалей эксперты присудили уральской Магнитке. Награды удостоилась совместная с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г.И. Носова разработка химсостава и параметров сквозных технологий производства листового проката из пяти принципиально новых видов многофункциональных материалов, представляющих собой уникальное сочетание высокой прочности, пластичности, а также атмосферо- и хладостойкости при температурах до минус 70 градусов, не уступающих лучшим мировым аналогам, с высоким потенциалом импортозамещения.

Второй золотой медали ММК был удостоен за совместный проект с ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» по разработке технологии для шести групп сталей, охватывающих весь спектр наиболее востребованных автомобилестроительными предприятиями, в первую очередь для низкоуглеродистых сталей типа 08пс и 08Ю и их зарубежных аналогов, сверхнизкоуглеродистых сталей типа IF, а также высокопрочных сталей типа HSLA.

Кроме того, в рамках деловой программы «Металл-Экспо-2023» ММК в номинации «Актуальность» получил диплом за «Лучший интернет-проект 2023 года среди металлургов России и СНГ», а также экспозиция комбината была отмечена в числе лучших выставочных стендов.

На предприятии подчеркивают, что воплощение «золотых» проектов стало возможным после победы предприятия в 2021 году в открытом конкурсе Минобрнауки РФ по отбору организаций на право получения субсидий для реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства с участием российского высшего учебного заведения в соответствии с постановлением правительства РФ.
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