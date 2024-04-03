Награды для металлургов

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил награду в номинации «Металлургия» в рамках бизнес-премии «Компания и Персона года». Церемония награждения победителей состоялась 2 апреля в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ежегодный конкурс учрежден в 1998 году и проводится при поддержке Московской торгово-промышленной палаты и ВЦИОМ. Цель проекта — отмечать успехи компаний и персон, демонстрируя реальные результаты их деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые.
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев подчеркнул, что высокое признание делового сообщества отражает лидирующее положение компании на российском рынке металлопроката.
«ММК занимает первое место по реализации металлопродукции и первое место — по продажам премиальных продуктов. Сегодня комбинат — один из крупнейших поставщиков для трубной промышленности, строительной отрасли, машино- и автомобилестроения. В своей стратегии развития мы поставили цель: быть лучшим поставщиком, сохранять фокус на потребностях клиентов в высококачественной продукции и первоклассном сервисе. Этот ориентир предполагает непрерывное совершенствование по всем направлениям деятельности», — отметил Павел Шиляев.
Кроме того, в конце марта ММК завоевал две золотые и две серебряные медали на XXVII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед».
Золотом был отмечен способ производства листового проката толщиной 8-50 мм из хладостойкой высокопрочной высокотвердой (твердость — 425-475 HBW) стали, предназначенного для изготовления дорожно-строительной, карьерной, сельскохозяйственной и горно-шахтной техники.
Еще один способ производства проката из хладостойкой стали, получивший серебряную медаль, предполагает достижение класса прочности 500-900 МПа и хладостойкости до минус 70 градусов. Такой прокат незаменим на объектах металлургической, нефтегазовой отраслей промышленности, строительства, транспортного и тяжелого машиностроения, мостостроения, производства подъемных механизмов и средств транспортировки грузов, работающих в экстремальных условиях Крайнего Севера.
Также золотую медаль «Архимеда-2024» получила технология производства холоднокатаного непрерывно отожженного листового проката из сверхнизкоуглеродистой IF-стали. Такие высокоштампуемые листовые стали могут быть использованы для изготовления штампованных изделий особо сложной формы.
Еще одним серебром ММК был поощрен за собственную разработку программы расчета параметров охлаждения листов в процессе закалки.
Напомним, что в апреле 2023 года на XXVI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» ММК также получил два золота и два серебра за три запатентованных изобретения и один цифровой продукт.
Тогда золотая и серебряная медали были присуждены ПАО «ММК» за разработку различных способов производства холоднокатаного высокопрочного листового проката из низколегированной стали. Серебряную медаль «Архимеда-2023» получила технология производства холоднокатаного высокопрочного проката из двухфазной ферритно-мартенситной стали. Еще одной золотой медали «Архимеда-2023» ММК удостоился за собственную программную разработку «Модель оптимизации привоза и потребления угольного сырья». Этот цифровой продукт обеспечивает расчет качества получаемого кокса в зависимости от структуры угольной шихты, экономического эффекта при сравнении двух вариантов структуры угольной шихты при производстве кокса, а также оптимального потребления сырья, что позволяет экономить сотни миллионов рублей.Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»