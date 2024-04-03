Награды для металлургов

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил награду в номинации «Металлургия» в рамках бизнес-премии «Компания и Персона года». Церемония награждения победителей состоялась 2 апреля в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Ежегодный конкурс учрежден в 1998 году и проводится при поддержке Московской торгово-промышленной палаты и ВЦИОМ. Цель проекта — отмечать успехи компаний и персон, демонстрируя реальные результаты их деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые.Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев подчеркнул, что высокое признание делового сообщества отражает лидирующее положение компании на российском рынке металлопроката.«ММК занимает первое место по реализации металлопродукции и первое место — по продажам премиальных продуктов. Сегодня комбинат — один из крупнейших поставщиков для трубной промышленности, строительной отрасли, машино- и автомобилестроения. В своей стратегии развития мы поставили цель: быть лучшим поставщиком, сохранять фокус на потребностях клиентов в высококачественной продукции и первоклассном сервисе. Этот ориентир предполагает непрерывное совершенствование по всем направлениям деятельности», — отметил Павел Шиляев.Кроме того, в конце марта ММК завоевал две золотые и две серебряные медали на XXVII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед».Золотом был отмечен способ производства листового проката толщиной 8-50 мм из хладостойкой высокопрочной высокотвердой (твердость — 425-475 HBW) стали, предназначенного для изготовления дорожно-строительной, карьерной, сельскохозяйственной и горно-шахтной техники.Еще один способ производства проката из хладостойкой стали, получивший серебряную медаль, предполагает достижение класса прочности 500-900 МПа и хладостойкости до минус 70 градусов. Такой прокат незаменим на объектах металлургической, нефтегазовой отраслей промышленности, строительства, транспортного и тяжелого машиностроения, мостостроения, производства подъемных механизмов и средств транспортировки грузов, работающих в экстремальных условиях Крайнего Севера.Также золотую медаль «Архимеда-2024» получила технология производства холоднокатаного непрерывно отожженного листового проката из сверхнизкоуглеродистой IF-стали. Такие высокоштампуемые листовые стали могут быть использованы для изготовления штампованных изделий особо сложной формы.Еще одним серебром ММК был поощрен за собственную разработку программы расчета параметров охлаждения листов в процессе закалки.Напомним, что в апреле 2023 года на XXVI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» ММК также получил два золота и два серебра за три запатентованных изобретения и один цифровой продукт.Тогда золотая и серебряная медали были присуждены ПАО «ММК» за разработку различных способов производства холоднокатаного высокопрочного листового проката из низколегированной стали. Серебряную медаль «Архимеда-2023» получила технология производства холоднокатаного высокопрочного проката из двухфазной ферритно-мартенситной стали. Еще одной золотой медали «Архимеда-2023» ММК удостоился за собственную программную разработку «Модель оптимизации привоза и потребления угольного сырья». Этот цифровой продукт обеспечивает расчет качества получаемого кокса в зависимости от структуры угольной шихты, экономического эффекта при сравнении двух вариантов структуры угольной шихты при производстве кокса, а также оптимального потребления сырья, что позволяет экономить сотни миллионов рублей.