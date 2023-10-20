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ММК получил награду в номинации «Металлургия» в рамках бизнес-премии «Компания и Персона года»

УрБК, Магнитогорск, 03.04.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил награду в номинации «Металлургия» в рамках бизнес-премии «Компания и Персона года». Церемония награждения победителей состоялась 2 апреля в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба металлургического предприятия.

По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, высокое признание делового сообщества отражает лидирующее положение компании на российском рынке металлопроката.

«ММК занимает первое место по реализации металлопродукции и первое место — по продажам премиальных продуктов. Сегодня комбинат — один из крупнейших поставщиков для трубной промышленности, строительной отрасли, машино- и автомобилестроения. В своей стратегии развития мы поставили цель: быть лучшим поставщиком, сохранять фокус на потребностях клиентов в высококачественной продукции и первоклассном сервисе. Этот ориентир предполагает непрерывное совершенствование по всем направлениям деятельности», — отметил Павел Шиляев.

Ежегодный конкурс учрежден в 1998 году и проводится при поддержке Московской торгово-промышленной палаты и ВЦИОМ. Цель проекта — отмечать успехи компаний и персон, демонстрируя реальные результаты их деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые.
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