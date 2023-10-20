ММК получил награду в номинации «Металлургия» в рамках бизнес-премии «Компания и Персона года»

УрБК, Магнитогорск, 20.10.2023. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии правительства РФ за ...29.05.2023 Магнитогорский металлургический комбинат получил награды Всероссийского конкурса от РСПП
УрБК, Магнитогорск, 29.05.2023. В Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лидеры ...30.10.2018 ММК награжден за лучший проект по модернизации бизнес-процессов
УрБК, Магнитогорск, 30.10.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал одним из победителей всероссийского ...11.12.2017 Магнитогорский металлургический комбинат завершил сделку по покупке Группы ЛМК
УрБК, Магнитогорск, 11.12.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завершил сделку по приобретению активов ...21.11.2017 ММК стал победителем национального конкурса в области импортозамещения «Приоритет-2017»
УрБК, Магнитогорск, 21.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области ...