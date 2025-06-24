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Гендиректора ММК Павла Шиляева наградили медалью «Трудовая доблесть Южного Урала»

УрБК, Магнитогорск, 04.07.2025. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении генерального директора Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Павла Шиляева медалью «Трудовая доблесть Южного Урала», сообщает пресс-служба компании.

Гендиректора ММК Павла Шиляева наградили медалью «Трудовая доблесть Южного Урала»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Отмечается, что Павел Шиляев одним из первых был удостоен данной награды, которая была учреждена в 2025 году.

Глава челябинского региона подчеркнул заслуги гендиректора ММК, связанные с развитием отечественной металлургической промышленности, обеспечением конкурентоспособности российской металлопродукции на мировом рынке, повышением инвестиционной активности в стране, решением важных социальных вопросов.

За годы руководства Павла Шиляева Магнитогорский металлургический комбинат достиг значимых показателей по всем направлениям деятельности и остается одним из ведущих предприятий металлургической отрасли, стратегически важной компанией для отечественного промышленного сектора.

На текущий момент ММК выпускает высококачественную продукцию, в которой нуждаются десятки смежных отраслей экономики. Предприятие поступательно реализует масштабную программу по обновлению мощностей, внедряет в работу передовые научно-технические разработки. Особое внимание уделяется цифровизации бизнес-процессов и производства с активным применением технологий роботизации.

Отметим, что генеральный директор лично курирует важные для ММК инициативы, например, проект глобальной трансформации культуры производственной безопасности и охраны труда. На контроле Павла Шиляева — реализация природоохранных мероприятий. В этом направлении ММК за последние годы достиг ощутимых для жителей Магнитогорска результатов.

Кроме того, в фокусе внимания генерального директора находятся социальные инициативы, включая материальную помощь пенсионерам и многодетным семьям, модернизацию объектов социальной сферы, а также благотворительные проекты.
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