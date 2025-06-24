Гендиректора ММК Павла Шиляева наградили медалью «Трудовая доблесть Южного Урала»

УрБК, Магнитогорск, 24.06.2025. Генеральному директору ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павлу Шиляеву ...09.10.2023 В Челябинске при поддержке ММК 19 и 20 октября пройдет Детский экологический форум
УрБК, Магнитогорск, 09.10.2023. В Челябинске 19 и 20 октября состоится Всероссийский детский экологический форум. ...11.07.2023 Генеральный директор ММК Павел Шиляев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
УрБК, Магнитогорск, 11.07.2023. Указом президента РФ Владимира Путина генеральный директор ПАО «Магнитогорский ...27.03.2023 Генерального директора ММК Павла Шиляева удостоили знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью»
УрБК, Магнитогорск, 27.03.2023. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении ...21.12.2022 Генеральный директор ММК Павел Шиляев награжден правительственной премией
УрБК, Магнитогорск, 21.12.2022. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев получил правительственную премию за вклад в ...