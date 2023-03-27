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27.03.2023

Генерального директора ММК Павла Шиляева удостоили знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью»

УрБК, Магнитогорск, 27.03.2023. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении генерального директора ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Павла Шиляева знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, этой высокой региональной наградой руководитель ММК был отмечен «за выдающиеся заслуги, связанные с развитием металлургической промышленности и обеспечением экологической безопасности производственных процессов».

Павел Шиляев начал трудовую деятельность на ММК в 1993 году. Благодаря личной энергии, высокой работоспособности и выдающимся лидерским качествам он прошел все ступени служебной лестницы — от инженера до заместителя генерального директора предприятия. В 2014 году был избран генеральным директором ММК.

Генерального директора ММК Павла Шиляева удостоили знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью»
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК

К этому времени ММК практически реализовал стратегию органического роста с созданием современных прокатных мощностей: были запущены комплексы станов «5000» и «2000». В 2015 году советом директоров была принята Стратегия развития Группы ММК на период до 2025 года, был разработан соответствующий портфель стратегических инициатив, реализация которых и стала ключевой задачей руководства комбината во главе с Павлом Шиляевым.

«Теперь приоритетами компании стали развитие работы с клиентами, повышение операционной и функциональной эффективности бизнеса. Значительное внимание было уделено дальнейшему росту устойчивости компании за счет повышения промышленной и экологической безопасности, развития персонала и укрепления партнерских отношений в регионе», — говорится в сообщении.

При реализации инвестиционной программы акцент был сделан на обновлении первых переделов, что позволяет снижать себестоимость при одновременном росте качества продукции. Среди наиболее значимых проектов — строительство и пуск в эксплуатацию в 2019 году не имеющей аналогов в России новейшей аглофабрики № 5, благодаря чему удалось существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду.

Еще один ключевой элемент инвестиционной стратегии компании, также имеющий большое экологическое значение, — строительство комплекса коксовой батареи № 12, пуск первой очереди которой состоится в 2023 году. Ввод батареи в эксплуатацию позволяет сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год за счет сухого тушения кокса. Особую роль данная коксовая батарея имеет с точки зрения декарбонизации производства.

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