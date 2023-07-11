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Гендиректору ММК присвоили звание почетного гражданина Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 24.06.2025. Генеральному директору ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павлу Шиляеву присвоено звание почетного гражданина Магнитогорска. Такое решение было принято депутатами городского собрания, сообщает пресс-служба предприятия.

Гендиректору ММК присвоили звание почетного гражданина Магнитогорска
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

П. Шиляев родился 3 июля 1970 года в Кургане. В 1992 году он окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок». С 1993 года его профессиональная деятельность связана с ММК, где он прошел путь от инженера до генерального директора, возглавив предприятие в 2014 году.

«Занимая этот ответственный пост, за эти годы ПАО «ММК» под руководством Павла Владимировича Шиляева достигло высоких показателей по всем направлениям деятельности, укрепив свою лидерскую позицию среди металлургических предприятий России. Налоговые платежи предприятия только в 2024 году в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составили 79,3 млрд руб. При этом большое внимание уделяется не только росту производственных показателей и техническому перевооружению градообразующего предприятия, на котором работают многие тысячи наших земляков, но и существенному уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, озеленению города, развитию программ социальной поддержки различных категорий магнитогорцев», — сказал председатель МГСД Александр Морозов.

По его словам, расходы металлургического комбината на реализацию социальных и благотворительных программ в прошлом году составили 4,5 млрд руб.

«В числе приоритетных социальных направлений — материальная помощь пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, программы поддержки материнства и детства, жилищные и молодежные проекты, финансовая поддержка учреждений образования, здравоохранения и спорта. Отдельного внимания заслуживает деятельность комбината под руководством Павла Владимировича, направленная на регулярную отправку гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, а также поддержку самих участников СВО и членов их семей», — добавил А. Морозов.

Отметим, что Павел Шиляев является кандидатом технических наук, автором нескольких патентов, депутатом Законодательного собрания Челябинской области с 2015 года. Он награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» и медалью «За заслуги в законотворческой деятельности». Присвоение звания «Почетный гражданин» стало признанием его многолетней работы на благо города и его жителей.
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