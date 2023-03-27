Генеральный директор ММК Павел Шиляев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

УрБК, Магнитогорск, 27.03.2023. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении ...05.05.2022 Главу Екатеринбурга Алексея Орлова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Екатеринбурга Алексея Орлова медалью ордена ...22.09.2016 Исполнительный директор Уралвагонзавода награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2016. Исполнительный директор Уралвагонзавода, головного предприятия корпорации УВЗ, ...27.05.2016 Двух сотрудников «Уралвагонзавода» наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2016. Два работника головного предприятия НПК «Уралвагонзавод» — Евгений Ложкин и Владимир ...05.02.2016 Шарапова получила госнаграды
Министр спорта России Виталий Мутко вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней Марии Шараповой. ...