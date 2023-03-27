Генеральный директор ММК Павел Шиляев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

УрБК, Магнитогорск, 11.07.2023. Указом президента РФ Владимира Путина генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Павел Шиляев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, трудовая деятельность Павла Шиляева на ММК началась в 1993 году. Он последовательно прошел многие ступени профессионального роста — от инженера до начальника центра технического обслуживания и ремонтов. В 2011 году назначен заместителем генерального директора по производству. В 2014 году избран генеральным директором компании.



Отмечается, что под руководством Павла Шиляева ММК существенно расширил марочный сортамент, укрепил позиции в поставке металла для трубной промышленности и автопрома, улучшил качество выпускаемой продукции.



«Павел Шиляев совмещает работу генерального директора ПАО «ММК» с деятельностью в качестве депутата Законодательного собрания Челябинской области, где он возглавляет комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Помимо этого, он является вице-президентом челябинского Союза промышленников и предпринимателей, возглавляя комитет по промышленной политике, экологии и природопользованию», — говорится в сообщении.