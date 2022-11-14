Металлургический маркетплейс

Электронная торговая площадка ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) вошла в число победителей конкурса «Проект года», который в 11 раз прошел по инициативе профессионального сообщества Global CIO. Маркетплейс ММК занял первое место в номинации «Лучшее отраслевое решение» в категории «Металлургия/непрерывное производство/горная промышленность».



Директор ООО «Торговый дом ММК» Григорий Щуров отмечает, что предприятие следит за современными тенденциями на рынке продаж и оперативно меняет подходы, чтобы сохранить покупателей и привлечь новых клиентов.



«Рынок электронной коммерции стремительно развивается с расширением цифровых каналов коммуникаций. И металлургическая отрасль в этом контексте не отстает: очевидно, что потребительские привычки меняются и производителям нужно меняться вместе с ними. Поэтому какое-то время назад мы решили создать с нуля и развивать онлайн-площадку, где будет представлена продукция компаний ПАО «ММК», ООО «Торговый дом ММК» и ОАО «ММК-Метиз» и которая даст возможность подключаться к ней другим производителям металлопродукции. В итоге сегодня маркетплейс ММК позволяет напрямую без посредников купить по оптовым ценам в удобном формате в несколько кликов продукцию компаний Группы ПАО «ММК» и наших партнеров. При этом заказ можно оформить как, например, на коробку гвоздей, так и на большие объемы продукции», — рассказывает Григорий Щуров.



Структура каталога электронной торговой площадки ММК отражает особенности представленного товара и имеет удобную для пользователей иерархию номенклатуры. Динамическая подсказка наименования продукции при поиске в каталоге происходит на основе данных из карточки товара. Действия потребителя на маркетплейсе облегчают геозависимые характеристики контента, проработанные сценарии покупки мерного товара и сценарии продаж с учетом мерно-весовых характеристик.



Особое внимание в проекте было уделено личному кабинету пользователя. При регистрации клиенты могут выбрать статус физического или юридического лица, и во втором случае доступ к личному кабинету может быть оформлен сразу для нескольких человек. В личном кабинете представлена история заказов, разделы «Аукционы», «Сертификаты качества» (для каждой позиции отображается сертификат либо на всю партию, либо на единицу товара) и другие.



Клиенты маркетплейса ММК могут воспользоваться несколькими сценариями быстрого заказа, выбрать варианты доставки в зависимости от склада и типа продукции с автоматическим расчетом стоимости. Розничным покупателям доступна оплата банковскими картами и по счету, юридические лица также могут совершить покупку в кредит с использованием финансовых инструментов, предлагаемых партнерами маркетплейса.



Кроме того, онлайн-магазин предлагает различные возможности интеграции с системами заказчика и внешними сервисами, функцию «Купить в один клик» и несколько сценариев «быстрого» заказа с автоматическим расчетом тарифа и стоимости доставки.



Напомним, что ПАО «ММК» развивает собственный маркетплейс с апреля 2021 года, постоянно расширяя ассортимент доступной металлопродукции компаний Группы ММК.



Заместитель директора по продажам ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов отметил, что динамика продаж на электронной торговой площадке позволяет говорить об их устойчивом росте. Так, с апреля по декабрь 2021 года продажи металлопродукции ПАО «ММК» через этот канал составили 16,5 тыс. т, а с января по май 2022 года — 15,5 тыс. т, а число ежедневных пользователей составляет более 1 тыс. человек.



«Важным показателем качества и удобства маркетплейса ММК является двукратный рост объемов реализации продукции через электронную площадку в 2022 году по сравнению с предыдущим. Постоянные улучшения, направленные на повышение удобства, привлекательности для покупателей, расширение пользовательского функционала позволят привлечь новых клиентов и увеличить объемы онлайн-продаж», — отмечает Григорий Щуров.



Развитие электронной торговой площадки позволило комбинату не только сократить цепочку между производителем и конечным потребителем, но и увеличить долю онлайн-покупок, автоматизировать продажи, а также повысить узнаваемость предприятий, входящих в Группу ПАО «ММК».



Кроме того, специалисты по работе с маркетплейсом отметили, что площадка обеспечивает эффективное и быстрое взаимодействие между покупателем и продавцом. Удобный подбор товара с помощью фильтров позволяет клиентам сэкономить время, на всех этапах покупки пользователи получают квалифицированную помощь специалистов контакт-центра.



В конце 2022 года маркетплейс комбината также стал лауреатом ежегодного конкурса на «Лучший интернет-проект 2022 года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ». Экспертное жюри признало торговую площадку ММК лучшей в номинации E-commerce — «Лучший интернет-магазин».



Конкурс, призванный определить лучшие интернет-решения, помогающие при создании новых эффективных контактов между производителями и покупателями, проводил журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского Союза Поставщиков Металлопродукции и Международной промышленной выставки Металл-Экспо 2022.



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