Торговый дом ММК откроет новые розничные и складские площадки для клиентов

УрБК, Магнитогорск, 22.02.2023. Торговый дом ММК сумел адаптироваться к новым условиям рынка, увеличив в 2022 году продажи на 3,2% процента, а свою долю на рынке — с 9,6% до 11%. Об этом сообщает управление информации и общественных связей предприятия.



В рамках 16-й Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России» с докладом об итогах работы ООО «Торговый дом ММК» за 2022 год и задачах на текущий год выступил директор компании Григорий Щуров. В числе факторов роста он отметил расширение территории присутствия, улучшение сервиса и увеличение продаж на электронной торговой площадке. Так, в 2022 году ТД ММК открыл три новых обособленных подразделения в Оренбурге, Кургане и Астрахани, а также четыре розничных склада в Магнитогорске, Уфе, Сибае и Москве. В планах — расширение географии присутствия, получение дополнительной прибыли, открытие еще 14 новых складов, развитие розничных продаж. Последнее даст возможность клиентам ускорить и облегчить процесс покупки.



В 2022 году практически удвоил продажи корпоративный маркетплейс Группы ПАО «ММК» — с 16,8 тыс. т до 30,5 тыс. т. Количество зарегистрированных клиентов превысило пять тысяч. Следующий этап развития маркетплейса предполагает интеграцию его с другими интернет-магазинами, разработку мобильного приложения, а также предоставление клиентам возможности онлайн-оформления кредита или банковской гарантии и новых способов оплаты (Система быстрых платежей, QR-коды). Помимо собственной ЭТП, компания начала продажи метизной продукции на маркетплейсе «ОЗОН», представленный там сортамент планируется расширять.



«Торговый дом прорабатывает проекты, направленные на развитие сервиса, мы хотим предоставить клиенту возможность купить все в одном месте. Компания продолжает диверсифицировать продуктовую линейку и расширять производственные мощности для переработки металлопроката и изготовления продукции на площадках Торгового дома. Уже реализован проект по перевалке, призванный оптимизировать транспортную и складскую логистику ТД ММК, а также обеспечить доставку до конечного клиента. Внедряется комплекс мероприятий, направленных на сокращение времени погрузки металла в автотранспорт. Еще одно перспективное направление — организация логистических центров», — отметил Г. Щуров.



Среди задач компании на 2023 год директор предприятия назвал открытие новых розничных и складских площадок, что позволит увеличить в наступившем году продажи на 10% по сравнению с 2022 годом, а к 2025 году — на 35% к уровню текущего года. Этих целей невозможно достичь без расширения регионов присутствия и увеличения количества клиентов. В 2023 году ТД ММК планирует открыть два новых подразделения, а к 2025 году их будет уже 42.



Усилия ММК по развитию розничных продаж в прошлом году были отмечены победами в престижных конкурсах. В январе 2023 года электронная торговая площадка ММК стала лауреатом престижного IT конкурса «Проект года», организованного Global CIO, в номинации «Лучшее отраслевое решение» в категории «Металлургия/непрерывное производство/горная промышленность». По итогам конкурса Российского союза поставщиков металлопродукции ТД ММК был признан лучшей федеральной сбытовой сетью среди металлургических компаний, в числе лучших были также отмечены металлобазы и СМЦ компании.