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«Торговый дом ММК» в 2023 году впервые за 15-летнюю историю реализовал рекордные 1,5 млн тонн металлопродукции

УрБК, Магнитогорск, 19.02.2024. В 2023 году ООО «Торговый дом ММК» впервые за свою 15-летнюю историю реализовало рекордные 1,5 млн т металлопродукции. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Директор компании Григорий Щуров, выступая на 17-й общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России» в Сочи, сообщил, что достижениям «Торгового дома ММК» способствует в первую очередь развитие складской сети: на сегодняшний день в российских городах общее число подразделений ТД ММК насчитывает 36. В розничной сети сейчас 16 точек, 12 из которых были открыты в прошлом году. В этих точках в 2023 году увеличение продаж достигло 73%.

«Другим активно развивающимся направлением стали онлайн-продажи: за год число заказов маркетплейса ММК увеличилось на 28%, прибавилось 1 тыс. 840 новых клиентов. В 2023 году на электронной торговой площадке появилась возможность продаж физическим лицам, открылось мобильное приложение маркетплейса, а за счет мультимодальных схем логистика стала еще эффективней — продукция приходит к клиенту точно в срок», — отметил Григорий Щуров, подчеркнув, что компания ставит перед собой цель выйти к 2026 году на объем реализации в 2 млн т металлопродукции в год.

Ранее отмечалось, что доля Магнитогорского металлургического комбината на российском рынке проката составила 83%. При этом около 70% всей отгрузки приходится на Поволжье, Уральский регион и Сибирь.
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