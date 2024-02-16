«Торговый дом ММК» в 2023 году впервые за 15-летнюю историю реализовал рекордные 1,5 млн тонн металлопродукции

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Торговый дом ММК открыл два новых обособленных подразделения и 12 пунктов розничных продаж в крупных российских городах

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Специалисты ММК поделились планами по развитию розничных продаж на корпоративном маркетплейсе

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Торговый дом ММК откроет новые розничные и складские площадки для клиентов

УрБК, Магнитогорск, 22.02.2023. Торговый дом ММК сумел адаптироваться к новым условиям рынка, увеличив в 2022 году ...