Металл идет в рост

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает участие в 29-й ...

ММК принимает участие в 29-й Международной выставке Caspian Oil & Gas в Баку

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. В рамках XXXII Международной специализированной выставки технологий горных разработок ...

Объем онлайн-продаж ММК вырос в 2,7 раза за год

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. Объем продаж Магнитогорского металлургического комбината (ММК) через маркетплейс MMK ...