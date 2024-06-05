Металл идет в рост

Продажи Магнитогорского металлургического комбината (ММК) через площадку собственного маркетплейса MMK Market в 2023 году выросли до 80 тыс. т, что в 2,7 раза превышает
прошлогодний уровень.
Заместитель директора ООО «Торговый дом ММК» по финансам, экономике и корпоративным вопросам Дмитрий Гампер, выступая на третьей общероссийской конференции «Электронная коммерция на рынке металлов» в Москве, рассказал, что за год посредством онлайн-продаж через корпоративный маркетплейс предприятие реализовало продукцию на 6 млрд руб. (с НДС). При этом общее число заказов превысило 6 тыс. шт., что 28% выше показателей предыдущего периода.
В среднем через площадку ежедневно отгружается 24 заказа, регистрируется в среднем семь новых клиентов, а общее число посещений составляет порядка 1 тыс. человек в сутки.
Отметим, что на сегодняшний день маркетплейс MMK Market позволяет напрямую, без посредников, купить по оптовым ценам практически любую продукцию компаний Группы ПАО «ММК» как из наличия на складе, так и под заказ. В число клиентов площадки входят как юридические, так и физические лица.
Дмитрий Гампер также рассказал, что функционал маркетплейса постоянно расширяется, повышаются качество сервиса и скорость выполнения клиентских заказов. В частности, организована автоматическая услуга доставки, что дает клиентам возможность оперативно сравнивать стоимость доставки силами продавца с самовывозом. Также обеспечена оперативность получения заказа — клиент информируется о статусе заказа, получает интернет-заказ с подтверждением в sms-сообщении.
Также на маркетплейсе ММК для физических лиц возможна онлайн-оплата банковской картой, через Систему быстрых платежей (СБП). Увеличено число точек, где возможна оплата по карте через терминал. А в случае переплаты или отказа от покупки для физлиц автоматизирована заявка на возврат средств.
Для юридических лиц на маркетплейсе ММК обеспечены оперативность и удобство платежей. В онлайн-режиме клиент может платить бизнес-картой, получить спецификацию и счет на оплату, информацию о лимите кредитования для получения отсрочки платежа (для действующих клиентов), кредитование или банковские гарантии от финансовых партнеров маркетплейса MMK Market.
Клиенты электронной торговой площадки ММК для своего удобства могут использовать специально разработанное мобильное приложение, обладающее полным функционалом. Оно оснащено удобным каталогом продукции с интуитивным поиском и фильтрацией, персонализированным личным кабинетом с историей заказов и гибким выбором способов оплаты, простым оформлением заказов в несколько кликов, интеграцией с внутренними системами Группы компаний ПАО «ММК» для бесшовного взаимодействия.
Стоит отметить, что предприятия Группы ММК не только заботятся об упрощении взаимодействия с покупателями, но и активно продвигают популярную продукцию среди потенциальных клиентов, в том числе участвуя в различных выставках. Так, предприятие представило
линейку высокопрочных конструкционных и износостойких сталей, выпускаемых под маркой MAGSTRONG, на двух крупных выставках, прошедших на прошлой неделе. XXXII Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг 2024» проходила в Новокузнецке, а 9-я Международная специализированная выставка «Металлоконструкции’2024» — в Москве.
Данная импортозамещающая продукция имеет широкий спектр применения и по ряду параметров превосходит импортные аналоги. Металлопрокат из стали MAGSTRONG предназначен в том числе для дорожно-строительной, карьерной, шахтопроходческой, дробильной, сельскохозяйственной техники, элементов конструкции дымососов, шламопроводов, футеровок дробеструйных камер и оборудования тиров.
Линейка сталей MAGSTRONG в настоящее время включает в себя уже более 20 марок для любых задач, стоящих перед отечественными машиностроителями. В 2022-2023 годах на ММК активно шло освоение нового сортамента высокопрочных марок стали, который ранее был представлен на рынке исключительно иностранными производителями. Это горячекатаный прокат с пределом текучести 550-1500 Мпа в толщинах менее 8 мм. Под данные задачи ПАО «ММК» уже реализовало и продолжает реализовывать целый ряд инвестиционных проектов.
Выставка «Уголь России и Майнинг» стала главным ежегодным отраслевым событием, посвященным технологиям горных разработок и объединяющим все отрасли горнорудной промышленности. Здесь ООО «ММК-УГОЛЬ» познакомило посетителей выставки с угольным моноконцентратом марки Ж, применяемым в металлургической промышленности и обладающим уникальными качественными характеристиками.
Одновременно предприятия Группы ММК продолжают укреплять
партнерство с ближним зарубежьем. Так, на прошлой неделе компания приняла участие в 29-й Международной выставке «Нефть и Газ Каспия» 2024 (Caspian Oil & Gas 2023), проходившей в столице Азербайджанской Республики Баку.
На стенде ММК посетители смогли познакомиться с продукцией для нефтегазовой отрасли, востребованной при реализации трубопроводных проектов, а также с широким сортаментом металлопродукции строительного назначения и металлопрокатом из высокопрочных марок стали для машиностроительного сектора.
29-я Международная выставка «Нефть и Газ Каспия» проходила с 4 по 6 июня в рамках Бакинской Энергетической Недели, участниками которой стали более 300 компаний из 37 стран мира.Изображение предоставлено управлением информации и общественных связей ММК