Объем онлайн-продаж ММК вырос в 2,7 раза за год

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. Объем продаж Магнитогорского металлургического комбината (ММК) через маркетплейс MMK Market в 2023 году составил 80 тыс. т металлопродукции, что в 2,7 раза превышает аналогичный показатель 2022 года. Об этом рассказал заместитель директора ООО «Торговый дом ММК» по финансам, экономике и корпоративным вопросам Дмитрий Гампер.



В 2023 году через корпоративный маркетплейс было реализовано продукции на 6 млрд руб. (с НДС). Число заказов превысило 6 тыс. (+28% г/г). В среднем ежедневно отгружается 24 заказа, ежедневно регистрируется в среднем по семь новых клиентов, общее количество посещений маркетплейса составляет порядка 1 тыс. человек в сутки.



По словам Д. Гампера, функционал маркетплейса постоянно расширяется, повышаются качество сервиса и скорость выполнения клиентских заказов. В частности, организована автоматическая услуга доставки, автоматизация процесса дает клиентам возможность оперативно сравнивать стоимость доставки силами продавца с самовывозом.



Для юридических лиц на маркетплейсе ММК также обеспечены оперативность и удобство платежей. В онлайн-режиме клиент может платить бизнес-картой, получить спецификацию и счет на оплату, информацию о лимите кредитования для получения отсрочки платежа (для действующих клиентов), кредит или банковские гарантии от финансовых партнеров маркетплейса MMK Market.