Объем онлайн-продаж ММК вырос в 2,7 раза за год

УрБК, Магнитогорск, 29.02.2024. В 2023 году через корпоративный маркетплейс Группы ПАО «ММК» было продано 80 тыс. т ...19.02.2024 «Торговый дом ММК» в 2023 году впервые за 15-летнюю историю реализовал рекордные 1,5 млн тонн металлопродукции
УрБК, Магнитогорск, 19.02.2024. В 2023 году ООО «Торговый дом ММК» впервые за свою 15-летнюю историю реализовало ...14.08.2023 ММК продал через корпоративный маркетплейс 40 тыс. тонн металлопродукции
УрБК, Магнитогорск, 14.08.2023. За первые семь месяцев текущего года продажи металлопродукции через корпоративный ...21.06.2022 ММК увеличивает продажи на своем маркетплейсе
УрБК, Магнитогорск, 21.06.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) увеличивает онлайн-продажи. Об ...10.07.2020 ММК планирует запустить корпоративный маркетплейс в декабре 2020 года
УрБК, Магнитогорск, 10.07.2020. ПАО «ММК» реализует проект по созданию корпоративного маркетплейса. Он затронет все ...