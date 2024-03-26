ММК принимает участие в 29-й Международной выставке Caspian Oil & Gas в Баку

УрБК, Магнитогорск, 26.03.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает участие в 24-й ...31.05.2023 ММК примет участие в международной выставке Caspian Oil & Gas 2023
УрБК, Магнитогорск, 31.05.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою продукцию на 28-й ...01.06.2022 ММК участвует в Международной выставке «Нефть и Газ Каспия» 2022
УрБК, Магнитогорск, 01.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) присоединился к участию в 27-й ...22.10.2019 ММК принимает участие в Азербайджанской международной выставке «Строительство»
УрБК, Магнитогорск, 22.10.2019. Сегодня в столице Азербайджана открывается 25-я юбилейная Азербайджанская международная ...30.05.2018 ММК представил продукцию на международной выставке в Азербайджане
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в юбилейной XXV ...