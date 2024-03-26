ММК принимает участие в 29-й Международной выставке Caspian Oil & Gas в Баку

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает участие в 29-й Международной выставке «Нефть и Газ Каспия» 2024 (Caspian Oil & Gas), проходящей в столице Республики Азербайджан Баку, сообщает пресс-служба предприятия.



Так, на стенде ММК посетители смогут познакомиться с продукцией комбината для нефтегазовой отрасли, востребованной при реализации трубопроводных проектов, а также с широким сортаментом металлопродукции строительного назначения и металлопрокатом из высокопрочных марок стали для машиностроительного сектора.



«Азербайджан динамично развивает экономику, в которой ключевую роль играет нефтегазовая и нефтеперерабатывающая промышленность, химическая и горнорудная отрасли, машиностроение и цветная металлургия. В 2023 году поставки ПАО «ММК» в эту страну составили 161 тыс. т металлопродукции, увеличившись на 10% по сравнению с показателями предыдущего года», — рассказали в пресс-службе предприятия.



Отметим, что 29-я Международная выставка «Нефть и Газ Каспия» проходит с 4 по 6 июня в рамках Бакинской Энергетической Недели, участниками которой стали более 300 компаний из 37 стран мира. Высокий статус выставки подтверждается ежегодным участием в церемонии открытия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.