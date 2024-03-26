УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:43

ММК принимает участие в 29-й Международной выставке Caspian Oil & Gas в Баку

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает участие в 29-й Международной выставке «Нефть и Газ Каспия» 2024 (Caspian Oil & Gas), проходящей в столице Республики Азербайджан Баку, сообщает пресс-служба предприятия.

Так, на стенде ММК посетители смогут познакомиться с продукцией комбината для нефтегазовой отрасли, востребованной при реализации трубопроводных проектов, а также с широким сортаментом металлопродукции строительного назначения и металлопрокатом из высокопрочных марок стали для машиностроительного сектора.

«Азербайджан динамично развивает экономику, в которой ключевую роль играет нефтегазовая и нефтеперерабатывающая промышленность, химическая и горнорудная отрасли, машиностроение и цветная металлургия. В 2023 году поставки ПАО «ММК» в эту страну составили 161 тыс. т металлопродукции, увеличившись на 10% по сравнению с показателями предыдущего года», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Отметим, что 29-я Международная выставка «Нефть и Газ Каспия» проходит с 4 по 6 июня в рамках Бакинской Энергетической Недели, участниками которой стали более 300 компаний из 37 стран мира. Высокий статус выставки подтверждается ежегодным участием в церемонии открытия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.03.2024 ММК представляет на выставке CIPPE-2024 в Пекине продукцию для нефтегазовой отрасли

УрБК, Магнитогорск, 26.03.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает участие в 24-й ...

31.05.2023 ММК примет участие в международной выставке Caspian Oil & Gas 2023

УрБК, Магнитогорск, 31.05.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою продукцию на 28-й ...

01.06.2022 ММК участвует в Международной выставке «Нефть и Газ Каспия» 2022

УрБК, Магнитогорск, 01.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) присоединился к участию в 27-й ...

22.10.2019 ММК принимает участие в Азербайджанской международной выставке «Строительство»

УрБК, Магнитогорск, 22.10.2019. Сегодня в столице Азербайджана открывается 25-я юбилейная Азербайджанская международная ...

30.05.2018 ММК представил продукцию на международной выставке в Азербайджане

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в юбилейной XXV ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (100)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18