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ММК представит свои технологические возможности на выставке ИННОПРОМ в Казахстане

УрБК, Магнитогорск, 25.09.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою металлопродукцию на выставке ИННОПРОМ в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

ММК представит свои технологические возможности на выставке ИННОПРОМ в Казахстане
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Международная промышленная выставка экспозиционной площадью более 12 тыс. кв. м. начинает свою работу сегодня, 25 сентября, в столице Казахстана — Астане. На мероприятие соберутся компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Выставочная площадка разделена на тематические стенды, посвященные авиационному, транспортному и энергетическому машиностроению, станкостроению, химической промышленности и металлургии.

На стенде ПАО «ММК» посетители смогут ознакомиться с продукцией для строительной отрасли: горячекатаным и холоднокатаным рулонным прокатом, сортовым прокатом, металлопродукцией с покрытиями. Также комбинат представит металлопродукцию для машиностроительного сектора, в том числе широкий спектр высокопрочных сталей.

На стенде будет работать представительная делегация специалистов и руководителей ММК, Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ», а также ООО «Торговый дом ММК», имеющего сеть подразделений в Республике Казахстан. Для компании рынок этой динамично развивающейся центральноазиатской страны имеет большое значение. В 2022 году поставки металлопроката компании в Казахстан составили свыше 273 тыс. т, что является вторым показателем среди всех стран ближнего и дальнего зарубежья.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, организаторами которой выступили министерство промышленности и строительства Казахстана, министерство транспорта Казахстана и министерство промышленности и торговли РФ, продлится с 25 по 27 сентября. В ней принимают участие около 10 тыс. человек из 20 стран. Главная сессия соберет на одной сцене глав правительств Казахстана, России, Белоруссии и других стран, а также глав деловых ассоциаций и производственных компаний. Представители бизнеса и органов власти поделятся взглядами на развитие международной кооперации и расскажут о новых перспективных проектах сотрудничества.
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