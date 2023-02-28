ММК примет участие в международной выставке Caspian Oil & Gas 2023

УрБК, Магнитогорск, 31.05.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою продукцию на 28-й Международной выставке «Нефть и Газ Каспия» 2023 (Caspian Oil & Gas 2023) в столице Азербайджана Баку.



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, на стенде посетители смогут познакомиться с продукцией ММК для нефтегазовой отрасли, востребованной при реализации трубопроводных проектов. Также посетители увидят широкий сортамент металлопродукции строительного назначения и металлопрокат из высокопрочных марок стали для машиностроительного сектора. На стенде также будут работать специалисты ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК), которые представят различную продукцию — от крепежа и проволоки до канатов и калиброванного проката.



«Азербайджанская Республика — один из самых быстрорастущих и перспективных рынков ближнего зарубежья, а для ММК главное направление продаж на Южном Кавказе. В 2022 году поставки ПАО «ММК» в Республику составили около 134 тыс. т металлопродукции, увеличившись более чем в два раза по сравнению с показателями предыдущего года», — говорится в сообщении.



28-я Международная выставка «Нефть и Газ Каспия» пройдет с 31 мая по 2 июня в рамках Бакинской Энергетической Недели. В списке участников выставки и конференции числятся сотни ведущих компаний из десятков стран мира. В рамках мероприятия подписываются меморандумы, соглашения и контракты о дальнейшем сотрудничестве. Высокий статус выставки подтверждает ежегодное участие в церемонии открытия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.



ММК — постоянный участник этого крупнейшего мероприятия в энергетическом секторе Прикаспия. Ежегодно на этой площадке собираются руководители и специалисты ведущих компаний из многих стран мира для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов Каспийского региона.