ММК представит линейку высокопрочной стали на выставках Москвы и Новокузнецка

УрБК, Магнитогорск, 06.06.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит линейку высокопрочных и износостойких сталей, которые выпускаются компанией под маркой MAGSTRONG. Презентация пройдет на двух выставочных площадках: XXXI Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг 2023» в Новокузнецке и 8-й Международной специализированной выставке «Металлоконструкции’2023» в Москве.
Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, импортозамещающие стали MAGSTRONG используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также других видов высокотехнологичной продукции.
«Стали MAGSTRONG уже нашли широкое применение в крупнейших российских добывающих холдингах и среди производителей машин и оборудования. Их применение позволяет существенно снизить вес изделий и дает значительный экономический эффект. Использование данной продукции позволяет не только улучшить качественные характеристики, но и снизить влияние на экологию: в результате замены рядовых марок стали на всей стадии жизненного цикла продукции выбросы парниковых газов в среднем уменьшаются на 30%», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что «Уголь России и Майнинг» — главное ежегодное отраслевое событие, посвященное технологиям горных разработок и объединяющее все отрасли горнорудной промышленности. Мероприятие проходит с 6 по 9 июня 2023 в новокузнецком выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка».
На стенде, помимо специалистов ПАО «ММК», представлены несколько обществ Группы компаний ММК. Среди них — угледобывающий сегмент — ООО «ММК-УГОЛЬ», который представит угольный моноконцентрат марки Ж, применяемый в металлургической промышленности и обладающий уникальными качественными характеристиками. Также ООО «Механоремонтный комплекс» представит свои возможности по переработке металлопроката из высокопрочных сталей MAGSTRONG, а ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» — свою сварочною проволоку из легированных марок стали под брендом MagWire, которая предназначена для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности.
Добавим, что 8-я Международная специализированная выставка «Металлоконструкции’2023» проходит в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 6 по 8 июня. В числе мероприятий деловой программы форума металлостроителей — 3-я Общероссийская конференция «Качественный крепеж — надежность машин и металлоконструкций», где выступит с докладом представитель ОАО «ММК-МЕТИЗ». Еще одна конференция в рамках деловой программы выставки — «Электронная коммерция на рынке металлов». На ней представитель Торгового дома ММК расскажет о развитии маркетплейса компании.
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