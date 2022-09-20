УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:42

ММК представит линейку высокопрочной стали на выставках Москвы и Новокузнецка

УрБК, Магнитогорск, 06.06.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит линейку высокопрочных и износостойких сталей, которые выпускаются компанией под маркой MAGSTRONG. Презентация пройдет на двух выставочных площадках: XXXI Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг 2023» в Новокузнецке и 8-й Международной специализированной выставке «Металлоконструкции’2023» в Москве.

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, импортозамещающие стали MAGSTRONG используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также других видов высокотехнологичной продукции.

«Стали MAGSTRONG уже нашли широкое применение в крупнейших российских добывающих холдингах и среди производителей машин и оборудования. Их применение позволяет существенно снизить вес изделий и дает значительный экономический эффект. Использование данной продукции позволяет не только улучшить качественные характеристики, но и снизить влияние на экологию: в результате замены рядовых марок стали на всей стадии жизненного цикла продукции выбросы парниковых газов в среднем уменьшаются на 30%», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что «Уголь России и Майнинг» — главное ежегодное отраслевое событие, посвященное технологиям горных разработок и объединяющее все отрасли горнорудной промышленности. Мероприятие проходит с 6 по 9 июня 2023 в новокузнецком выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка».

На стенде, помимо специалистов ПАО «ММК», представлены несколько обществ Группы компаний ММК. Среди них — угледобывающий сегмент — ООО «ММК-УГОЛЬ», который представит угольный моноконцентрат марки Ж, применяемый в металлургической промышленности и обладающий уникальными качественными характеристиками. Также ООО «Механоремонтный комплекс» представит свои возможности по переработке металлопроката из высокопрочных сталей MAGSTRONG, а ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» — свою сварочною проволоку из легированных марок стали под брендом MagWire, которая предназначена для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности.

Добавим, что 8-я Международная специализированная выставка «Металлоконструкции’2023» проходит в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 6 по 8 июня. В числе мероприятий деловой программы форума металлостроителей — 3-я Общероссийская конференция «Качественный крепеж — надежность машин и металлоконструкций», где выступит с докладом представитель ОАО «ММК-МЕТИЗ». Еще одна конференция в рамках деловой программы выставки — «Электронная коммерция на рынке металлов». На ней представитель Торгового дома ММК расскажет о развитии маркетплейса компании.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.09.2022 ММК представит свою линейку высокопрочных сталей на выставке в Алматы

УрБК, Магнитогорск, 20.09.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) присоединился к участию в 27-й ...

07.06.2022 ММК принимает участие в выставке технологий горных разработок «Уголь России и майнинг — 2022»

УрБК, Магнитогорск, 07.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в открывающейся ...

09.06.2020 ММК представит на выставке «Металлоконструкции’2020» линейку высокопрочных и износостойких сталей

УрБК, Магнитогорск, 09.06.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) примет участие в пятой международной ...

04.06.2019 ММК принимает участие в международной выставке технологий горных разработок «Уголь России и майнинг — 2019»

УрБК, Челябинск, 04.06.2019. В Новокузнецке начала работу международная выставка технологий горных разработок «Уголь ...

29.05.2018 ММК принимает участие в специализированной выставке «Металлоконструкции-2018»

УрБК, Магнитогорск, 29.05.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 3-й международной ...

Популярные новости
22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации12.05.2023В Екатеринбурге с 12 по 14 мая из-за ярмарки выходного дня будет закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года
Архив новостей
Июнь 2023 (156)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18