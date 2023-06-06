ММК представляет импортозамещающую линейку сталей MAGSTRONG

УрБК, Магнитогорск, 06.06.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит линейку высокопрочных и ...07.06.2022 ММК принимает участие в выставке технологий горных разработок «Уголь России и майнинг — 2022»
УрБК, Магнитогорск, 07.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в открывающейся ...09.06.2020 ММК представит на выставке «Металлоконструкции’2020» линейку высокопрочных и износостойких сталей
УрБК, Магнитогорск, 09.06.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) примет участие в пятой международной ...17.06.2019 ММК получил награду за линейку высокопрочных сталей MAGSTRONG
УрБК, Магнитогорск, 17.06.2019. В рамках выставки «Уголь России и майнинг-2019» Магнитогорский металлургический ...04.06.2019 ММК принимает участие в международной выставке технологий горных разработок «Уголь России и майнинг — 2019»
УрБК, Челябинск, 04.06.2019. В Новокузнецке начала работу международная выставка технологий горных разработок «Уголь ...