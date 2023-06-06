ММК представляет импортозамещающую линейку сталей MAGSTRONG

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. В рамках XXXII Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг 2024» в Новокузнецке и IX Международной специализированной выставки «Металлоконструкции’2024» в Москве, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представляет линейку высокопрочных конструкционных и износостойких сталей, выпускаемых компанией под маркой MAGSTRONG. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Эта импортозамещающая продукция имеет широкий спектр применения и по ряду параметров превосходит импортные аналоги. Металлопрокат из стали MAGSTRONG предназначен для дорожно-строительной, карьерной, шахтопроходческой, дробильной, сельскохозяйственной техники, элементов конструкции дымососов, шламопроводов, футеровок дробеструйных камер, оборудования тиров. Стали MAGSTRONG имеют низкое содержание углерода и уникальную формулу легирования», — указано в релизе ММК.



Стали данной марки не склонны к растрескиванию при сварке, обладают высокой сопротивляемостью к ударным нагрузкам при эксплуатации в условиях низких температур. Линейка сталей MAGSTRONG включает в себя более двадцати марок для любых задач, стоящих перед отечественными машиностроителями.