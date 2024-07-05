ММК принимает участие в работе ИННОПРОМа-2024

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. 8 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начинает работу XIV Международная промышленная ...05.07.2024 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге 9 июля
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в работе Международной ...03.07.2024 Республику Беларусь на ИННОПРОМе представят 24 предприятия
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Экспозиция Республики Беларусь будет второй по величине на Международной промышленной ...18.06.2024 Организаторы ИННОПРОМа-2024 назвали основные треки деловой программы форума в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Стали известны основные направления деловой программы Международной промышленной ...05.06.2024 ММК представляет импортозамещающую линейку сталей MAGSTRONG
УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. В рамках XXXII Международной специализированной выставки технологий горных разработок ...