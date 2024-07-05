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ММК принимает участие в работе ИННОПРОМа-2024

УрБК, Магнитогорск, 08.07.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в работе XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», сообщает пресс-служба компании.

Экспозиция ММК находится на стенде Челябинской области. Делегацию комбината возглавляет генеральный директор компании Павел Шиляев, который примет участие в деловом завтраке «Промышленность России: отвечаем на вызовы» с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

На форуме комбинат презентует линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под брендом MAGSTRONG. Эта импортозамещающая продукция имеет широкий спектр применения и по ряду параметров превосходит импортные аналоги. Металлопрокат из стали MAGSTRONG предназначен для дорожно-строительной, карьерной, шахтопроходческой, дробильной, сельскохозяйственной и другой техники, нагруженных сварных конструкций.

Как ранее писал УрБК, темой ИННОПРОМа в этом году стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной — партнером события выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет 188 представителей 44 компаний. Организаторы ожидают, что на полях ИННОПРОМа побывает более 46 тыс. человек. 9 июля форум посетит председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Основными направлениями деловой программы форума стали «Инновации в промышленности», «Глобальный инжиниринг», «Технологии новой мобильности», «Низкоуглеродная повестка», «Международное сотрудничество», «Форум производителей компонентов» и «Диалог с торгпредом».
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