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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге 9 июля

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в работе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге во второй день форума (9 июля), а не в день открытия, как в предыдущие годы. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Также Д. Ионин анонсировал и другие детали деловой программы форума. К примеру, стенд Свердловской области займет площадь более 1 тыс. кв. м., рядом будет располагаться стенд, посвященный спортивному и производственному кластерам региона (спортивная одежда, инвентарь и другое).

На стенде Среднего Урала будет представлено 26 региональных предприятий, акцент был сделан на развивающиеся высокотехнологические компании, а не на флагманов отраслей. Они представят такую продукцию, как беспилотники, микроскопы, рентгенозащитное оборудование, системы связи, амортизаторы для транспорта, умные жидкости для промышленности, композитные материалы.

В рамках форума свердловские власти презентуют экосистему «Космос». Этот технопарк планируется достроить к концу 2025 года, но потенциальные резиденты уже найдены. Всего на стенде области собираются подписать около 40 соглашений различного уровня.

Напомним, что XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в 2024 году с 8 по 11 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Темой мероприятия в этом году станет «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной — партнером события выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет 188 представителей 44 компаний. Организаторы ожидают, что на полях ИННОПРОМа побывает более 46 тыс. человек.

Ранее УрБК описал основные направления деловой программы форума. Всего их будет семь: «Инновации в промышленности», «Глобальный инжиниринг», «Технологии новой мобильности», «Низкоуглеродная повестка», «Международное сотрудничество», «Форум производителей компонентов» и «Диалог с торгпредом».

Что касается Среднего Урала, то в деловой программе правительства Свердловской области, по словам замминистра международных и внешнеэкономических связей региона Олега Александрина, уже нет ни одного свободного слота, все расписано. Она включает свыше 50 мероприятий, из них 10 будет посвящено Екатеринбургу.
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