Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге 9 июля

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На ИННОПРОМе ждут «дружественных бизнесменов»

Представители Беларуси, Таджикистана и правительства Свердловской области анонсировали свои деловые программы на ...

Республику Беларусь на ИННОПРОМе представят 24 предприятия

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Экспозиция Республики Беларусь будет второй по величине на Международной промышленной ...

Администрация Екатеринбурга подготовила десять мероприятий в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, ...

Организаторы ИННОПРОМа-2024 назвали основные треки деловой программы форума в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Стали известны основные направления деловой программы Международной промышленной ...

Определены первые 17 компаний для участия на стенде Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Администрация Екатеринбурга и региональная межведомственная группа сформировали первый ...