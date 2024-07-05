В Екатеринбурге начинает работу Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2024
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. 8 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начинает работу XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Для владельцев бейджей категории Exhibitor, VIP и Staff павильоны открыты с 07.00 утра, для всех остальных посетителей — с 09.00. Мероприятие продлится до 11 июля. Павильоны закроются для посетителей в 18.00 (для VIP гостей — в 19.00).
От станции метро «Ботаническая» и ряда других точек в Екатеринбурге (крупные гостиницы и другие) к МВЦ «Екатеринбург-Экспо» гостей выставки будут доставлять шаттлы, в том числе новый электробус
«Генерал».
Темой мероприятия в этом году станет «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной — партнером события выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет 188 представителей 44 компаний. Организаторы ожидают, что на полях ИННОПРОМа побывает более 46 тыс. человек.
Ранее УрБК описал основные направления
деловой программы форума. Всего их будет семь: «Инновации в промышленности», «Глобальный инжиниринг», «Технологии новой мобильности», «Низкоуглеродная повестка», «Международное сотрудничество», «Форум производителей компонентов» и «Диалог с торгпредом».
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие
в работе выставки во второй день работы (9 июля), а не в день открытия, как в предыдущие годы.
Деловая программа стенда Свердловской области включает
свыше 50 мероприятий. Из них 10 будет посвящено уральской столице. В частности, правительство региона подпишет
соглашения с представителями свободной экономической зоны Аджмана (AFZA) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и правительством провинции Мидлендс в Зимбабве.