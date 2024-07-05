В Екатеринбурге начинает работу Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2024

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге 9 июля

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в работе Международной ...

На ИННОПРОМе ждут «дружественных бизнесменов»

Представители Беларуси, Таджикистана и правительства Свердловской области анонсировали свои деловые программы на ...

Республику Беларусь на ИННОПРОМе представят 24 предприятия

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Экспозиция Республики Беларусь будет второй по величине на Международной промышленной ...

В Екатеринбурге посетители ИННОПРОМа смогут добираться до выставки на бесплатных шаттлах

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. На сайте администрации Екатеринбурга был опубликован график движения шаттлов, которые ...

Организаторы ИННОПРОМа-2024 назвали основные треки деловой программы форума в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Стали известны основные направления деловой программы Международной промышленной ...