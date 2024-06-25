В дни ИННОПРОМа на маршруте к МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будет курсировать новый электробус «Генерал»

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Власти Екатеринбурга подписали постановление о переводе городского общественного ...25.06.2024 В Екатеринбурге с 1 октября стартует полномасштабная транспортная реформа
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге с 1 октября начнется масштабная транспортная реформа. Об этом заявил в ...05.03.2024 Администрация Екатеринбурга будет работать с пассажирскими перевозчиками по схеме брутто-контрактов
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Администрация Екатеринбурга переходит на новую схему взаимодействия с пассажирскими ...20.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023»
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной ...02.03.2017 Белоруссия представит на «Иннопроме-2017» в Екатеринбурге электробус
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2017. В ходе проведения выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в июле 2017 года пройдет третье ...