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В дни ИННОПРОМа на маршруте к МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будет курсировать новый электробус «Генерал»

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. В дни ИННОПРОМа, который начнется в уральской столице уже в понедельник, 8 июля, гостей от станции метро «Ботаническая» к МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будет доставлять новый электробус «Генерал». В тестовой обкатке транспортного средства сегодня принял участие глава города Алексей Орлов.

В дни ИННОПРОМа на маршруте к МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будет курсировать новый электробус «Генерал»

«Впечатления самые благоприятные. Потому что, хотя это и электробус, здесь есть возможность использования контактной сети. При этом машина — это не троллейбус с увеличенным автономным ходом, это в чистом виде электробус, который может проехать до 100 км на батарее без подзарядки. Машина хорошая, она будет использоваться во время проведения ИННОПРОМа как шаттл», — рассказал Алексей Орлов.

В дни ИННОПРОМа на маршруте к МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будет курсировать новый электробус «Генерал»

Он также добавил, что с производителем электробуса — компанией ПК «Транспортные системы» — уже есть предварительные договоренности по вопросу обновления трамвайного парка, которое начнется в Екатеринбурге уже в этом году.

В дни ИННОПРОМа на маршруте к МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будет курсировать новый электробус «Генерал»

Ранее УрБК сообщал, что власти Екатеринбурга подписали постановление о переводе городского общественного наземного электрического транспорта на брутто-контракты. Соглашение вступит в силу с 1 августа. Брутто-контракты станут частью большой транспортной реформы, инициированной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.
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