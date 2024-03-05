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В Екатеринбурге с 1 августа городской общественный наземный электротранспорт переведут на брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Власти Екатеринбурга подписали постановление о переводе городского общественного наземного электрического транспорта на брутто-контракты. Соглашение вступит в силу с 1 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Теперь все средства от продажи билетов в муниципальных трамваях и троллейбусах станут поступать в бюджет уральской столицы. В свою очередь перевозчики будут получать плату за каждый пройденный километр», — говорится в сообщении.

Отметим, что брутто-контракты являются частью большой транспортной реформы, инициированной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Главная задача брутто-контрактов, по замыслу авторов проекта, — перевод общественного транспорта из области бизнеса в сферу муниципальных услуг. Ожидается, что благодаря изменению подхода к плановым показателям время ожидания трамваем и троллейбусов для горожан сократится. Для контроля перевозок будет создан единый центр управления.

Ожидается, что брутто-контракты позволят решить еще несколько задач: повысить зарплаты сотрудников «Гортранса» на 30%, заранее планировать ремонт и обновление подвижного состава, нанимать более компетентных специалистов на предприятия-перевозчики.

Помимо введения новых договоров, реформа предусматривает обновление подвижного состава и принципиальное изменение подхода к организации перевозок, а также ряд мер поддержки для сотрудников «Гортранса». Так, работники общественного транспорта смогут получить жилье от города в пользование или приобрести недвижимость на льготных условиях.
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