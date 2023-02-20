В Екатеринбурге с 1 октября стартует полномасштабная транспортная реформа

Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 троллейбусов с автономным ходом, а также 50 ...Вчера, 10:40 Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 ...20.02.2023 Финансирование проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации будет увеличено
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Финансирование проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации будет ...16.12.2022 Екатеринбург планирует принять участие в федеральной программе для приобретения 25 новых трамваев
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В 2023 году Екатеринбург планирует принять участие в федеральном проекте по обновлению ...18.07.2022 Создание наземного метро в Екатеринбурге позволит увеличить пассажиропоток внутри города до 300 млн поездок в год
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. Создание наземного метро в Екатеринбурге позволит увеличить пассажиропоток внутри ...