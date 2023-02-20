В Екатеринбурге с 1 октября стартует полномасштабная транспортная реформа

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге с 1 октября начнется масштабная транспортная реформа. Об этом заявил в ходе выступления перед депутатами городской думы глава муниципалитета Алексей Орлов.



Так, градоначальник заявил, что планируемая реформа позволит улучшить ситуацию в Екатеринбурге благодаря созданию транспортного каркаса, который объединит не только наземные маршруты, но и существующие станции метро, а также систему наземного метрополитена. При этом после реализации проекта для пассажиров появится возможность быстрых поездок в города Екатеринбургской агломерации.



Помимо этого, для города в ближайшее время закупят еще 50 троллейбусов с автономным ходом и автобусы повышенной вместимости.



«В текущем году мы планируем пополнить парк еще 30 новыми автобусами, 50 троллейбусами и приступить к долгожданному обновлению трамвайного парка», — рассказал Алексей Орлов.



Глава города в своем выступлении также подчеркнул, что, несмотря на масштабные изменения, власти не планируют поднимать стоимость проезда в общественном транспорте до тех пор, пока пассажирам не станут заметны положительные изменения в качестве оказываемых услуг.