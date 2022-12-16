В Екатеринбурге с 1 октября стартует полномасштабная транспортная реформа

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге с 1 октября начнется масштабная транспортная реформа. Об этом заявил в ...Вчера, 12:00 Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов
Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 троллейбусов с автономным ходом, а также 50 ...Вчера, 10:40 Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 ...16.12.2022 Екатеринбург планирует принять участие в федеральной программе для приобретения 25 новых трамваев
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В 2023 году Екатеринбург планирует принять участие в федеральном проекте по обновлению ...18.07.2022 Создание наземного метро в Екатеринбурге позволит увеличить пассажиропоток внутри города до 300 млн поездок в год
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. Создание наземного метро в Екатеринбурге позволит увеличить пассажиропоток внутри ...