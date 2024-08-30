Проезд минус 13

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. Власти Екатеринбурга отложили перевод перевозчиков на брутто-контракты в рамках ...

Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024 Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за ...