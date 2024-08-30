Проезд минус 13

В Екатеринбурге пассажиры наземных видов общественного транспорта смогут платить на 13 руб. меньше за каждую поездку. Акция будет действовать при оплате проезда по QR-коду или с помощью NFC через Систему быстрых платежей (СБП). При этом на метрополитен подобное нововведение не распространяется.
«Сегодня в Екатеринбурге около 90% поездок в общественном транспорте оплачиваются картой. Поэтому с 10 октября мы запускаем акцию, по которой стоимость билета станет на 13 руб. меньше. Для этого будет необходимо оплатить проезд по QR-коду или с помощью NFC через Систему быстрых платежей (СБП). Акция продлится до конца года», — рассказал глава города Алексей Орлов.
Деньги за проезд будут возвращаться на банковские карты плательщиков в виде кешбэка. Разницу в тарифе перевозчикам компенсирует Национальная система платежных карт (АО «НСПК»). Найти NFC-таблички с QR-кодом можно будет в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев Екатеринбурга.
«В ближайшие недели организация разместит таблички с QR-кодом для оплаты проезда в более 1,3 тыс. салонов транспорта. Таблички будут располагаться на стеклах, за водителем, там, где пассажирам удобно платить», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «НСПК» Мария Точилова.
Новая скидка дополнит действующую
с 1 сентября в Екатеринбурге акцию, в рамках которой горожане, пополняющие Е-Карту через СБП в приложениях «ЕКАРТА», «Фрисби.24» или на сайте «Фрисби», получают кешбэк в размере 20%.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!». После пополнения баланса транспортной или единой соцкарты нужно ввести данные проездного, сумму пополнения и выбрать СБП в качестве способа оплаты. После совершения операции на банковский счет вернется 20% от суммы платежа.
Добавим, что кешбэк зачисляется на карту в течение нескольких минут. Эта акция также будет действовать по 31 декабря 2024 года.
Отметим, что власти Екатеринбурга уже не первый год проводят мероприятия, которые дают возможность пассажирам общественного транспорта, предпочитающим безналичную оплату проезда, сэкономить на поездках.
«В июне 2021 года на Международной выставке «ИННОПРОМ» администрация Екатеринбурга и АО «НСПК» подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря ему в уральской столице уже прошли девять акций по предоставлению горожанам различных скидок: на проезд в общественном транспорте, оплату школьных обедов, посещение ледового катка. Только за 2023 год благодаря этому екатеринбуржцы сэкономили более 83 млн руб.», — напомнил Алексей Орлов.
Проведение акции по предоставлению скидок на оплату проезда в общественном транспорте также поспособствует дальнейшему увеличению объема безналичных платежей за этот вид услуг. Такие меры в том числе необходимы для того, чтобы сделать работу городского транспорта более эффективной.
Именно с необходимостью перехода на полностью безналичную оплату проезда в транспорте связан перенос сроков перевозчиков на брутто-контракты, о котором в рамках пресс-конференции сообщил Алексей Орлов.
«Все, что касается наличных денег, — это неполная гарантия, что деньги дойдут до бюджета. Поэтому процесс перевода на брутто-контракты непростой, и мы подкорректировали сроки», — сказал градоначальник.
Напомним, в рамках транспортной реформы власти города приняли решение перевести предприятия-перевозчики на брутто-контракты. Ожидается, что благодаря нововведению в ближайшие три года план перевозок пассажиров общественным транспортом в Екатеринбурге будет выполняться на 90%. Согласно условиям брутто-контрактов, предприятия будут обязаны ежегодно улучшать свои показатели на 10%. Речь идет о сокращении интервалов между прибытиями общественного транспорта и соблюдении графика движения.
Отметим, что горэлектротранспорт начал работу по брутто-контрактам с 1 августа. Все средства от продажи билетов в муниципальных трамваях и троллейбусах будут поступать в бюджет уральской столицы. В свою очередь, перевозчики будут получать плату за каждый пройденный километр.
Главная задача брутто-контрактов, по замыслу авторов проекта, — перевод общественного транспорта из области бизнеса в сферу муниципальных услуг. Ожидается, что благодаря изменению подхода к плановым показателям время ожидания трамваев и троллейбусов для горожан сократится. Для контроля перевозок будет создан единый центр управления.
Кроме того, в августе гордума увеличила
доходы и расходы бюджета на 2024 год на 1,18 млрд руб., что также позволит более эффективно реализовать транспортную реформу. На заключение брутто-контрактов по перевозке пассажиров общественного транспорта будет направлено 900 млн руб.Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга