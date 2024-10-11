При оплате по QR-коду проезд в общественном транспорте Екатеринбурга в 2025 году будет дешевле на 4 рубля

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. С момента начала действия скидки на оплату проезда в наземном транспорте Екатеринбурга ...30.09.2024 Проезд минус 13
Стоимость проезда в Екатеринбурге подешевеет при оплате по QR-коду ...30.09.2024 С 10 октября 2024 года екатеринбуржцы смогут получить кешбэк в размере 13 рублей за оплату проезда в общественном транспорте через СБП
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. С 10 октября 2024 года екатеринбуржцы смогут получить кешбэк 13 руб. за оплату проезда ...30.08.2024 Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024 Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за ...08.04.2021 В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...