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При оплате по QR-коду проезд в общественном транспорте Екатеринбурга в 2025 году будет дешевле на 4 рубля

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Власти Екатеринбурга договорились с Национальной системой платежных карт (НСПК) о скидке при оплате проезда в общественном транспорте с 1 января по 31 декабря 2025 года. Об этом в ходе прямой линии с жителями города сообщил глава муниципалитета Алексей Орлов.

По его словам, если оплатить в этот период поездку по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП), то стоимость будет на 4 руб. ниже, чем установленный тариф.

«Уральская столица — первый город России, где пройдет такая акция», — отметил Алексей Орлов.

Напомним, с 10 октября стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга составляет 20 руб. вместо 33 руб. при условии оплаты по QR-коду или с помощью NFC через Систему быстрых платежей (СБП). Разницу в тарифе перевозчикам компенсирует Национальная система платежных карт (АО «НСПК»). Найти NFC-таблички с QR-кодом можно в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев Екатеринбурга.

Новая скидка дополнила действующую с 1 сентября в Екатеринбурге акцию, в рамках которой горожане, пополняющие Е-Карту через СБП в приложениях «ЕКАРТА», «Фрисби.24» или на сайте «Фрисби», получают кешбэк в размере 20%.
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