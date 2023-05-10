УБРиР начал выдавать подключившим эквайринг NFC-таблички для оплаты QR-кодом

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего 33-летия выдает предпринимателям, подключившим эквайринг, NFC-таблички. Они подключены к Системе быстрых платежей (СБП) и позволяют расплачиваться с помощью QR-кода, сообщает пресс-служба финансовой организации.



Таблички СБП — это физические устройства, содержащие статические QR-коды СБП и NFC-чип. Их можно установить на прилавке, чтобы покупатель мог приложить смартфон с чипом или отсканировать изображенный на ней QR-код, а затем подтвердить операцию в мобильном банке.



Подобные устройства могут подойти предпринимателям, которые хотят сократить затраты на покупку дополнительного оборудования. Например, они пригодятся тем, кто занимается розничной торговлей на рынках и в небольших торговых точках.



«Наши клиенты могут бесплатно получить таблички СБП с 1 по 30 сентября. Для этого надо только подключить эквайринг в УБРиР. Данная технология расширяет возможности бизнеса, принимающего оплату через СБП. Она позволяет сэкономить на дорогостоящем оборудовании — не требуется ни терминал, ни интернет, ни даже электричество, а также обеспечивает быстрый и удобный прием платежей», — отметил директор Центра продаж корпоративным клиентам УБРиР Денис Бабушкин.



В акции могут принять участие действующие клиенты банка, которые ранее не заказывали табличку СБП, а также новые клиенты, подключившие эквайринг. Для этого бизнесменам нужно обратиться в любое отделение банка УБРиР.



Акция действительна в течение сентября 2023 года.