УБРиР начал выдавать подключившим эквайринг NFC-таблички для оплаты QR-кодом

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей новый ...05.05.2023 УБРиР вернет предпринимателям комиссию за операции по СБП
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Новые клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) смогут вернуть 100% ...07.11.2022 Пользующиеся СБП клиенты УБРиР смогут поучаствовать в предновогоднем розыгрыше призов
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Система быстрых платежей (СБП) запустила предновогодний розыгрыш призов, который ...19.10.2022 УБРиР ввел пониженную ставку на услугу «Смартфон как терминал»
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках акции для предпринимателей ...21.04.2022 УБРиР уменьшил для бизнеса комиссию за эквайринг
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) уменьшил комиссию предпринимателям, ...