Свердловчан предупредили о новой мошеннической схеме

В Свердловской области и в целом по России участились случаи мошенничества. Злоумышленники постоянно ищут новые способы лишить граждан их сбережений, в том числе, с помощью современных технологий. Одна из последних выявленных схем, о которой предупредили жителей Свердловской области Уральское ГУ Банка России и ГУ МВД России по региону, связана с технологией обмена данными NFC.
Данная технология является крайне популярной и используется, в частности, для бесконтактной оплаты. Модули NFC установлены на большинстве современных смартфонов. Этим и пользуются злоумышленники. Сначала они через мессенджеры связываются с жертвой и под различными предлогами убеждают установить мобильное приложение, являющееся вредоносным. В сообщении ЦБ говорится, что данную программу мошенники часто маскируют под различные социальные или банковские сервисы, например, Госуслуг или Банка России.
После того, как пользователь установит на смартфон вредоносное приложение, мошенники просят приложить к устройству банковскую карту и ввести полученный от банка код подтверждения, якобы для авторизации в приложении. В результате злоумышленники создают на своем устройстве виртуальную копию банковской карты жертвы. С ее помощью мошенники могут снимать деньги в банковских терминалах, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты.
Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что первые атаки с использованием технологии NFC на россиян были выявлены в августе прошлого года. В январе нынешнего года данная схема добралась и до Среднего Урала. В регионе зафиксировали два случая подобного мошенничества, похищенная сумма составила 1,5 млн руб. Жертвами стали две женщины престарелого возраста.
Отметим, что мошенники регулярно придумывают новые схемы обмана граждан. К примеру, злоумышленники все чаще используют
для кражи QR-коды, в частности, на поддельных квитанциях об оплате коммунальных услуг. Настоящая квитанция подменяется фиктивной, отличить которую от подлинника с первого взгляда крайне сложно: на ней присутствуют логотип управляющей компании, реальные реквизиты. Ранее абоненты тщательнее проверяли указанную на квитанциях информацию, но с появлением QR-кодов люди привыкли, что при их сканировании все необходимые данные подставляются автоматически.
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал
об еще одной новой схеме обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Злоумышленники представляются сотрудниками ЖКХ и просят передать им некую, не связанную с финансами, информацию, например, показания счетчиков. Затем убеждают жертву в необходимости замены счетчиков и просят «оставить заявку», используя код от личного кабинета информационной системы. Получив доступ к аккаунту, мошенники запрашивают какую-либо справку от имени пользователя. Затем используют это как доказательство взлома, пугают жертву якобы взятым на ее имя кредитом и просят «оказать содействие» в поиске взломщиков. Далее следует традиционное развитие схемы — жертву под различными предлогами убеждают передать деньги или личные данные, предоставить доступ к онлайн банку и так далее, чтобы похитить финансовые средства.
Еще одна схема, не теряющая актуальности в 2025 году — многоступенчатая атака, начинающаяся с переговоров в мессенджере. Также популярны у мошенников рассылка троянского ПО, подмена иностранных номеров на местные и использование голосовых дипфейков.
Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников особо подчеркнул необходимость быть бдительными при разговоре по телефону с незнакомыми лицами и рекомендовал не устанавливать приложения из непроверенных источников, не переходить по сомнительным ссылкам. Также он напомнил гражданам о необходимости связываться непосредственно с банком в случае любых сомнений относительно сохранности своих средств, а также о том, что представители правоохранительных органов и сотрудники банков не используют мессенджеры для связи с гражданами и не запрашивают личные данные, например, пин-код или номер карты.