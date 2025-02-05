Свердловчан предупредили о новой мошеннической схеме

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В Свердловской области выявили новую схему мошенничества с помощью технологии NFC

В Свердловской области выявили новую схему мошенничества с помощью технологии для обмена данными NFC, сообщает ...

В Свердловской области выявили новую схему мошенничества с помощью технологии NFC

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Свердловской области выявили новую схему мошенничества с помощью технологии для ...

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества под видом трудоустройства

УрБК, Москва, 10.12.2024. Банк России предупредил граждан об учащении случаев мошенничества под предлогом ...

Мошенники придумали две схемы с использованием новых банкнот номиналом в 5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 12.12.2023. Банк России описал две схемы мошенничества, в которых используются новые купюры номиналом 5 ...

Центробанк выявил новую схему у финансовых злоумышленников

УрБК, Москва, 14.11.2023. Банк России отмечает распространение новой преступной схемы, по которой финансовые ...