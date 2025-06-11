Россияне отказываются от банковских карт

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Мошенники стали чаще подменять QR-коды для кражи денег

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Мошенники все чаще подменяют QR-коды, чтобы украсть данные или деньги. Об этом заявил ...

Количество безналичных платежей на Среднем Урале в январе-сентябре выросло на четверть

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. В Свердловской области за январь-сентябрь 2021 года с помощью банковских карт было ...

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За 9 месяцев с помощью банковских карт на Урале было совершено 2,2 млрд операций на сумму 4,2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. По состоянию на 1 октября 2018 года на территориях Уральского региона выдано более 37,2 ...