Россияне отказываются от банковских карт

В России количество операций оплаты и переводов без использования банковских карт (с помощью QR-кодов, электронных кошельков, биометрии и других сервисов) за январь-март 2025 года выросло
почти на треть (год к году), достигнув примерно 11 млрд, говорится в материалах Банка России.
С помощью QR-кодов и биометрии за I квартал текущего года было совершено около 800 млн платежей на общую сумму более 1,1 трлн руб. Количество подобных операций выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По банковским картам было совершено 14,9 млрд операций на сумму 13,6 трлн руб. Количество расчетов с использованием карт снижается два квартала подряд, хотя они по-прежнему остаются основным инструментом платежа. Также регулятор отметил рост количества POS-терминалов в I квартале года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до 4,9 млн.
Исследование СберАналитики подтверждает выводы аналитиков ЦБ. По данным сервиса, объем платежей в торговых терминалах, проведенных альтернативными способами («улыбкой», QR-кодом и смартфоном с помощью NFC), за год вырос
на 16%. Доля таких платежей по объему в целом по стране в 2025 году достигла 23%. Таким образом, современные методы оплаты использует каждый четвертый россиянин.
Самые популярные методы альтернативной оплаты — QR-кодом и смартфонами с помощью NFC. Их доли составляют 13,5% и 9,2% соответственно. Больше всего с начала года выросла доля оплат по QR-коду. По сравнению с январем-апрелем 2024 года рост составил 30%.
Наиболее активно используют альтернативные методы оплаты граждане в возрасте от 18 до 44 лет. Более четверти объема их трат приходится на данные способы. Более молодые граждане в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают QR-код. Этот способ занимает у них около 16% от общих трат. Более старшее поколение в возрасте от 35 до 44 лет предпочитают оплату с помощью NFC. Доля данного способа оплаты от их общих трат составляет 12%. Альтернативными способами оплаты пользуются 26% мужчин и 19% женщин.
Стоит отметить, что распространение новых вариантов оплаты товаров и услуг также привлекло внимание мошенников. Так, они все чаще подменяют
QR-коды, чтобы украсть данные или деньги. По данным компании «МегаФон», сейчас популярны атаки мошенников, нацеленные на угон учетных записей в мессенджерах. Эта категория занимает порядка 40% от общего фишинга, который выявляют специалисты оператора.
Для похищения данных мошенники могут прислать QR-код со ссылкой, перейдя по которой, пользователь увидит фейковую форму авторизации в мессенджере. Такие сообщения, например, с просьбой проголосовать в конкурсе, принять участие в розыгрыше, могут приходить и от контактов из записной книжки, доступ к аккаунтам которых уже получили мошенники.
По словам старшего эксперта «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Бориса Лопатина, доверять стоит только кодам, которые размещены официальными организациями: в банковских приложениях, на госпорталах или в проверенных сервисах.
«Особую бдительность нужно проявлять при работе с личными данными. Если код используется для входа в личный кабинет, оплаты или получения доступа, убедитесь, что сайт использует защищенное соединение — об этом говорит значок «замка» в адресной строке браузера», — сообщил Б. Лопатин.
Он также отметил, что для обеспечения безопасности личных данных следует установить на гаджеты антивирусную защиту, а также регулярно проверять систему на угрозы и ограничить доступ приложений к камере и геолокации, если в этом нет явной необходимости.Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»