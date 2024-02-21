АСВ: В системе QIWI зарегистрировано 9,3 млн виртуальных кошельков с общей суммой 4,4 млрд рублей

Материалы по теме

Злоумышленники начали подделывать сайт лишенного лицензии КИВИ Банка

УрБК, Москва, 26.02.2024. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предупреждает клиентов ...

«Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитный рейтинг КИВИ Банка

УрБК, Москва, 21.02.2024. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сняло с КИВИ Банка статус «под наблюдением» и отозвало без ...

ЦБ: На средства, хранящиеся в электронных кошельках Qiwi, страховка не распространяется

УрБК, Москва, 21.02.2024. Система страхования вкладов не распространяется на средства, хранящиеся в электронных ...

Qiwi остановила вывод средств с кошельков

УрБК, Москва, 21.02.2024. Компания Qiwi препятствует выводу средств с кошельков в своей системе. Так, на сайте Qiwi уже ...

Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка

УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ...