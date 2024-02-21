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Вчера, 16:24

АСВ: В системе QIWI зарегистрировано 9,3 млн виртуальных кошельков с общей суммой 4,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.02.2024. В сервисе платежей QIWI зарегистрировано 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств на них 4,4 млрд руб. Об этом пишет официальный Telegram-канал Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое было назначено временной администрацией КИВИ Банка, после того как он лишился лицензии ЦБ РФ.

Напомним, что 21 февраля Центробанк отозвал у КИВИ Банка лицензию на осуществление банковских операций. В тот же день владельцы электронных QIWI-кошельков столкнулись с тем, что вывести с них средства стало невозможно, а Центробанк заявил, что система страхования вкладов на средства, хранящиеся на электронных QIWI-кошельках, не распространяется.

Между тем в АСВ заявили, что, хотя виртуальные кошельки и не подпадают под нормативы системы страхования вкладов, средства, хранящиеся на них, будут возвращаться владельцам в период ликвидации КИВИ Банка в составе третьей очереди реестра требований кредиторов.

Виртуальные QIWI-кошельки существуют трех видов: анонимные, с упрощенной идентификацией клиента и с полной идентификацией (они отличаются размером лимита хранящихся там средств). По данным АСВ, на анонимных кошельках находится порядка 277 млн руб., всего таких кошельков — 1,3 млн штук. Средний размер остатка средств на одном кошельке — 212 руб. Кошельков с упрощенной идентификацией выявлено 7,15 млн штук, общий объем хранящихся на них средств — 2,35 млрд руб., а средний размер остатка — 328 руб. Кошельков последнего типа обнаружено 0,87 млн штук, общий объем хранящихся на них средств — 1,76 млрд руб., а средний размер остатка — 2 тыс. 034 руб.

Ранее АСВ предупредило клиентов КИВИ Банка о появлении сайтов — двойников официального портала финансово-кредитной организации, созданных мошенниками.
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