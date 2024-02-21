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УрБК, Москва, 26.02.2024. В сервисе платежей QIWI зарегистрировано 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств ...

Злоумышленники начали подделывать сайт лишенного лицензии КИВИ Банка

УрБК, Москва, 26.02.2024. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предупреждает клиентов ...

Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Об этом сообщает ...

«Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитный рейтинг КИВИ Банка

УрБК, Москва, 21.02.2024. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сняло с КИВИ Банка статус «под наблюдением» и отозвало без ...

ЦБ: На средства, хранящиеся в электронных кошельках Qiwi, страховка не распространяется

УрБК, Москва, 21.02.2024. Система страхования вкладов не распространяется на средства, хранящиеся в электронных ...