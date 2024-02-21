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Вчера, 17:55

Злоумышленники начали подделывать сайт лишенного лицензии КИВИ Банка

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предупреждает клиентов КИВИ Банка о появлении сайтов — двойников официального портала финансово-кредитной организации, созданных мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.

Ранее УрБК писал о том, что 21 февраля ЦБ РФ отозвал у КИВИ Банка лицензию на осуществление банковских операций. В тот же день владельцы электронных Qiwi-кошельков столкнулись с тем, что вывести с них средства стало невозможно, а Центробанк заявил, что система страхования вкладов на средства, хранящиеся на электронных Qiwi-кошельках, не распространяется. Вкладчики банка смогут вернуть свои хранящиеся на счетах банка средства, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

АСВ предупреждает, что в интернете появляется много сайтов — двойников портала банка, на которых вкладчикам предлагается помощь в выведении средств. Получив оплату своих услуг авансом, мошенники перестают выходить на связь.
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