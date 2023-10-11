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Сегодня, 14:03

ЦБ: На средства, хранящиеся в электронных кошельках Qiwi, страховка не распространяется

УрБК, Москва, 21.02.2024. Система страхования вкладов не распространяется на средства, хранящиеся в электронных кошельках сервиса Qiwi, заявил Банк России, отвечая на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте».

«Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках», — указано в ответе ЦБ на вопрос, смогут ли владельцы электронных кошельков вернуть свои деньги с помощью Агентства по страхованию вкладов (АСВ), или страховкой смогут воспользоваться только владельцы вкладов в КИВИ Банке.

Центробанк уточнил, что подавать жалобы на возврат средств в ЦБ РФ владельцам электронных кошельков смысла не имеет, но они могут попробовать обратиться в АСВ.

Ранее УрБК писал о том, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. В тот же день владельцы электронных Qiwi-кошельков столкнулись с тем, что вывести с них средства стало невозможно.
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